Un català que va viatjar en el creuer del brot d'hantavirus: «Ens feien passar per túnels de rentatge»

El creuer MV Hondius afectat per un brot d'hantavirus s'apropa a la costa canària on està previst que desembarquin els passatgers i la tripulació sense símptomes per ser repatriats als seus països de residència. L'operació genera neguit en el govern de les Canàries, que demana explicacions a Pedro Sánchez per no haver exigit que es fes a Cap Verd, però l'executiu espanyol i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) asseguren que es garantirà la protecció de la població i que no hi ha risc de contagi.
En aquest escenari d'incertesa, el fotògraf marí català Pascual Fernández, que va viatjar a bord del mateix vaixell just abans de l'expedició afectada pel brot, ha explicat a Catalunya Ràdio que les mesures sanitàries i de seguretat al creuer són "extremes". Ell es va dirigir a l'Antàrtida, on les normes de protecció del medi natural són molt estrictes, i ha compartit accions concretes que els obligaven a fer per prevenir contaminacions.
La més rellevant es el pas per una mena de túnel de rentatge, amb raspalls que netegen les botes i safates amb líquid desinfectant per als objectes personals cada vegada que entraven i sortien de la nau. Altres de més habituals són la neteja diària dels camarots, el canvi diari dels llençols i les tovalloles i la desinfecció del lavabo i les dutxes amb la mateixa periodicitat.
L'OMS fa una crida a la calma: "No hi haurà pandèmia"
Al seu torn, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha admès que "és possible" que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, però ha reiterat que el risc per a la població es manté "baix". "No estem davant l'inici d'una pandèmia com la Covid-19", ha indicat en una roda de premsa aquest dijous.
Sobre la decisió de fondejar el vaixell a Tenerife, des de l'organització han insistit que hi ha un "pla d'evacuació" i que no suposa un risc per als ciutadans de l'illa. En aquest sentit, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha anunciat que el creuer afectat pel brot d'hantavirus fondejarà però no atracarà al Port de Granadilla, al sud de Tenerife.
Segons ha detallat Clavijo en una atenció als mitjans aquest dijous, l'evacuació dels passatgers es farà a través d'una llanxa. "La decisió l'ha pres al ministeri però nosaltres coincidim amb aquest criteri tècnic", ha afegit el president de les Canàries. També ha explicat que els passatgers no sortiran del vaixell fins que no hi hagi l'aeronau preparada i que el procés es farà "amb totes les garanties" per evitar qualsevol mena de contagi o transmissió. Un cop arribats al port, el trasllat dels afectats es farà a través de carretera, segons ha detallat.