El Regne Unit confirma un nou cas sospitós d'hantavirus

El Regne Unit ha informat que s'ha identificat un nou cas sospitós per hantavirus en un ciutadà britànic que es troba a l'illa Tristan da Cunha, a l'Atlàntic Sud, on el creuer afectat pel brot va fer escala a mitjans d'abril. Segons l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA, per les sigles en anglès), hi ha dos britànics més que viatjaven en el vaixell que han donat positiu, alhora que assenyala que cap dels ciutadans del país que continuen a bord presenten símptomes.
Aquest nou cas se suma als tres que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) manté com a possibles sospitosos. A banda, l'organització va informar ahir dijous que s'elevaven a cinc els casos confirmats. Així ho va indicar el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una roda de premsa per informar sobre l'evolució del brot, que va admetre que "és possible" que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, si bé va reiterar que el risc per a la població es manté "baix".
Pel que fa a les altres dues persones de nacionalitat britànica que l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit ha informat que han donat positiu, un està estable i aïllat als Països Baixos després de ser evacuat del vaixell i l'altre està sota cures intensives a Johannesburg, a Sud-àfrica, on va ser traslladat en avió.
No hi ha vacuna, encara
Segons va explicar l'OMS en la roda de premsa d'aquest dijous, actualment no hi ha mesures antivirals contra l'hantavirus. Tot i això, l'organització va apuntar que està en contacte amb centres de recerca per trobar una contramesura. Alhora, va remarcar la importància d'una detecció precoç i de les cures intensives quan el pacient tingui "qualsevol símptoma".
D'altra banda, l'organització també va detallar que el període d'incubació de l'hantavirus "és llarg" i pot allargar-se fins a sis setmanes, motiu pel qual no descarten que sorgeixin més casos en els pròxims dies. En aquest sentit, l'epidemiòloga de l'OMS va recordar que la transmissió a través del contacte físic proper "és possible" i, per tant, va recomanar que les persones que tinguin contacte amb sospitosos facin servir mascaretes per evitar contagis.
