L'hostessa de vol ingressada dona negatiu en hantavirus

L'hostessa de la línia aèria KLM ha donat negatiu en el test d'hantavirus, segons ha explicat l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam amb símptomes després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 que va morir a causa del virus.
L'OMS ha explicat que ha rebut la notificació del negatiu aquest divendres, a través del punt local de Regulacions Sanitàries Internacionals (IHR), mentre que l'organització preveu actualitzar el nombre de contagis en les pròximes hores. L'aerolínia havia dit que la passatgera "va estar breument a bord d'un avió" de KLM, el dia anterior a la seva mort, a Johannesburg, a Sud-àfrica, però no se li va permetre volar a causa del seu estat de salut.
El Regne Unit confirma un nou cas sospitós d'hantavirus
El Regne Unit ha informat que s'ha identificat un nou cas sospitós per hantavirus en un ciutadà britànic que es troba a l'illa Tristan da Cunha, a l'Atlàntic Sud, on el creuer afectat pel brot va fer escala a mitjans d'abril. Segons l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit, hi ha dos britànics més que viatjaven en el vaixell que han donat positiu. Aquest nou cas se suma als tres que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) manté com a possibles sospitosos. A banda, l'organització va informar ahir dijous que s'elevaven a cinc els casos confirmats.
L'OMS fa una crida a la calma: "No hi haurà pandèmia"
Al seu torn, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha admès que "és possible" que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, però ha reiterat que el risc per a la població es manté "baix". "No estem davant l'inici d'una pandèmia com la Covid-19", ha indicat en una roda de premsa aquest passat dijous.
Sobre la decisió de fondejar el vaixell a Tenerife, des de l'organització han insistit que hi ha un "pla d'evacuació" i que no suposa un risc per als ciutadans de l'illa. En aquest sentit, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha anunciat que el creuer afectat pel brot d'hantavirus fondejarà però no atracarà al Port de Granadilla, al sud de Tenerife.
Segons ha detallat Clavijo en una atenció als mitjans aquest dijous, l'evacuació dels passatgers es farà a través d'una llanxa. "La decisió l'ha pres al ministeri però nosaltres coincidim amb aquest criteri tècnic", ha afegit el president de les Canàries. També ha explicat que els passatgers no sortiran del vaixell fins que no hi hagi l'aeronau preparada i que el procés es farà "amb totes les garanties" per evitar qualsevol mena de contagi o transmissió. Un cop arribats al port, el trasllat dels afectats es farà a través de carretera, segons ha detallat.
Hantavirus a Nació