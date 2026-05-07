Ni l'hantavirus calma la crispació a Espanya

Els infectòlegs tornen als platós de televisió per mirar d'esclarir què pot passar amb el brot d'hantavirus detectat al creuer MV Honduis, que arribarà diumenge a les Canàries, i la tensió política, cronificada a l'estat espanyol, creix. Tot fa pensar que anirà a més i al marge del futur de la crisi. El PP i Vox han vist un filó per mirar d'erosionar Pedro Sánchez i la seva ministra de Sanitat, Mónica García, de Sumar, que intenten rebaixar la tensió i transmetre un missatge de control. Aquest mateix dijous hi ha hagut fins a vuit reunions de coordinació entre els ministeris de Sanitat i Educació, i també amb el govern de les Canàries mentre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja situa en cinc els contagis confirmats d'aquest virus, que no té cura i és greu. En total s'han detectat vuit casos, tres dels quals han mort.
Ja són diversos els dirigents polítics que carreguen contra el govern espanyol per la gestió dels primers dies de la crisi. A hores d'ara, les converses entre García i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, semblen haver calmat el president canari, Fernando Clavijo, reticent a portar el creuer al seu territori. El vaixell "només fondejarà" en aigües de l'arxipèlag i no s'acostarà a terra, "no hi haurà contacte amb la ciutadania" i l'evacuació dels passatgers es farà amb "llanxa o una nau d'abastament" que els portarà a l'aeroport, direcció Madrid. I precisament la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, des de Mèxic, ja ha alçat la veu contra Sánchez i s'ha mostrat "en contra" que sigui un hospital militar madrileny qui aculli els 14 passatgers espanyols -cinc de catalans- perquè facin la quarantena davant del risc d'estar contagiats.
De fet, una de les incerteses de les últimes hores ha estat precisament aquesta quarantena, que ens transporta necessàriament a l'època de la Covid. Serà obligatòria? Sanitat i Defensa han evidenciat una certa descoordinació. En un primer moment, el ministeri de Margarita Robles va dir que seria "voluntària" perquè afectava drets fonamentals, però aquest matí el ministeri que pilota Mónica García ha comunicat que hi ha prou base legal per obligar a fer quarantenes quan hi ha risc per la seguretat pública i indicis clars de contagi. Un missatge que també ha reforçat el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Aquest escenari es produiria només si els possibles contagiats del creuer es neguen a fer la quarantena a l'hospital militar.
Sigui com sigui, les decisions del govern espanyol han servit de palanca al PP i Vox per intensificar la guerra contra Sánchez. "És un caos absolut", ha afirmat la portaveu del grup popular al Congrés, Ester Muñoz, que també ha demanat la dimissió de la ministra García perquè "no està preparada" per gestionar aquesta situació i "ja hauria d'haver dimitit fa molt de temps". El principal partit de l'oposició ja ha demanat una compareixença urgent de García per donar explicacions i també ha criticat contra el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, una de les cares visibles en la gestió de la Covid, que dimecres enviava un missatge de calma. "Ens va dir que la Covid serien un o dos casos", ha dit Muñoz.
El líder de Vox, Santiago Abascal, també ha aprofitat per carregar contra Sánchez i acusar-lo de "no tenir escrúpols". Segons l'extrema dreta, el president del govern espanyol aprofita l'hantavirus per tapar la corrupció o la regularització de migrants, i ha criticat la manca de transparència en la gestió de la crisi. "El govern espanyol només pensa en el seu futur personal i en portar-se bé amb l'OMS", ha dit Abascal. Tot fa pensar que la crispació anirà a més en els pròxims dies, sobretot quan es reprengui l'activitat al Congrés, independentment del recorregut que tingui l'hantavirus. Els experts asseguren que el risc de pandèmia és "baix", però les imatges de sanitaris amb EPI revifen el record del coronavirus, que continua ben present.
Illa s'alinea amb la Moncloa
Qui sí que ha fet costat al govern espanyol en la gestió de l'hantavirus ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa. A través de "X", ha demanat "responsabilitat i coordinació entre administracions", i "no jugar amb la salut pública". Illa, que va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia, ha demanat des de Lió posar "la ciència i la lleialtat institucional per davant de tot" i "estar a l'altura del moment excepcional". Un missatge que no es pot desvincular de les crítiques que arriben des de les Canàries, Madrid, i l'oposició a Sánchez. El Govern està fent seguiment de la situació del creuer i s'ha posat en contacte amb els cinc catalans que hi ha a bord, que segons deia Illa dimecres "es troben en bones condicions".
Missatge de calma de l'OMS: "Coneixem el virus"
Si els infectòlegs tornen als platós, també tornen les rodes de premsa de l'OMS per actualitzar la situació del virus. Aquest cop, però, el missatge és de calma. "No és el coronavirus, coneixem aquest virus", ha dit la directora de prevenció, Maria Van Kerkhove. L'OMS no nega que hi pugui haver més casos confirmats -ara n'hi ha cinc-, perquè el període d'incubació del virus és llarg. De moment, els passatgers de l'Hondius són asimptomàtics i estan prenent mesures d'autoprotecció dins del creuer. "No estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19", han indicat des de l'organització. El que sí que es pot obrir és l'enèsima batalla política a Espanya, ara per l'hantavirus.