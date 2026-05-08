Sanitat informa d'un possible cas d'hantavirus a Alacant

El Ministeri de Sanitat ha informat que hi ha un cas sospitós d'hantavirus a Alacant. Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, aquest divendres a la tarda, que ha explicat que es tracta d'una dona que va anar al mateix avió d'una de les víctimes del brot. Concretament, l'alacantina es va asseure a una de les files contigües d'aquesta persona, que va morir uns dies després a Johannesburg, a Sud-àfrica, després de viatjar al creuer afectat i contraure el virus.
Padilla ha explicat que la dona ha sigut traslladada a un hospital per seguretat. "La persona ha presentat símptomes compatibles, principalment símptomes relacionats amb tos, però amb un benestar general, quan es trobava al seu domicili familiar a Alacant. De manera immediata, ens hem posat en contacte amb la Direcció General de Salut Pública d'Espanya i en coordinació amb la Conselleria de Sanitat i s'ha procedit al seu trasllat preventiu i segur a un hospital", ha dit.
A més, la dona del cas sospitós anava al mateix avió en què també viatjava l'hostessa de vol ingressada a Amsterdam. Tot just aquest divendres, s'ha confirmat que la treballadora de l'aerolínia KLM ha donat negatiu en el virus.
D'altra banda, el Ministeri també ha informat que, en el mateix avió on van coincidir la dona alacantina i la víctima, hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona. Ara, però, ja ha tornat al seu país.
