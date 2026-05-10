Els cinc catalans, entre els primers a desembarcar del creuer de l'hantavirus

Ja ha començat l'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Hondius, el creuer afectat pel brot d'hantavirus. El vaixell fondeja des de fa una hora i mitja davant del port de Granadilla de Abona. Els primers a baixar seran els 5 catalans i els 9 espanyols, que es traslladaran i confinaran a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment, ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació, que sortiran per grups en funció de la nacionalitat. A cada passatger se li farà una primera enquesta epidemiològica i una avaluació mèdica al creuer abans de traslladar-los amb llanxes fins a terra.
El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port, amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 passatgers per llanxa, d'acord amb els protocols sanitaris definits. La seqüència de desembarcament es coordinarà amb els vols de repatriació que arribin, començant pels espanyols. Una vegada a terra, es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud, a deu minuts de la infraestructura marítima.
L'equipatge de tots els hostes, però, romandrà a bord del vaixell, i els passatgers només podran baixar amb una bossa. Oceanwide Expeditions està en contacte amb tots els hostes per retornar-los tot l'equipatge de manera segura.
Cinc dies fins a Rotterdam
Després que els hostes i la tripulació limitada hagin desembarcat, l'Hondius s'aprovisionarà de combustible i carregarà els subministraments necessaris al port de Santa Cruz de Tenerife, la capital illenca. A continuació, el vaixell anirà fins al port de Rotterdam, als Països Baixos, d'on és originari, amb la resta de la tripulació a bord. El temps de navegació previst fins a Rotterdam és d'uns cinc dies.
