Un viatger, amb símptomes d'hantavirus després de ser evacuat del creuer

Un dels cinc francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París, tal com ha informat les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. Les autoritats franceses han decidit posar els cinc passatgers en “aïllament estricte fins a nou avís” i han anunciat que seran sotmesos a proves mèdiques i a una avaluació sanitària completa per determinar el seu estat de salut.
Lecornu també ha explicat que aquesta mateixa nit aprovarà un decret per activar les mesures d’aïllament necessàries tant per als possibles contactes dels afectats com per protegir la població general. El primer ministre ha remarcat que els evacuats estan sent atesos mèdicament des de la seva arribada a territori francès.
El primer ministre francès, també ha avançat que la ministra de Salut francesa, Stéphanie Rist, compareixerà aquesta nit per donar més detalls sobre la situació i les mesures adoptades arran del brot detectat al vaixell MV Hondius.
Els catalans ja són a l'hospital de Madrid per fer quarantena
L'avió amb els cinc catalans i els altres nou espanyols a bord del creuer afectat pel brot d'hantavirus ja ha aterrat a Madrid, provinent de l'Aeroport de Tenerife Sud, i ja han ingressat a l’hospital militar Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per fer una quarantena. El desembarcament dels passatgers s'ha anat fent de manera esglaonada i sota un dispositiu sanitari específic des del port fins als avions.
Els passatgers han estat evacuats en grups reduïts, en un autobús bombolla de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i amb processos de desinfecció i equips de protecció individual a casa fase. Ja a Madrid, se'ls farà una prova PCR que es repetirà set dies després, si bé de moment tots són asimptomàtics, tot i que, els 14 han estat ingressats en habitacions diferents i aïllades. Si en algun moment algú donés positiu en el virus, se l'aïllaria en una unitat especial de l'hospital.
La ministra de Salut, Mónica García, ha explicat que havia pogut parlar amb una de les passatgeres de l'estat que ha actuat com a portaveu del grup durant l'operatiu, i li ha traslladat que tenien "moltes ganes d'arribar" i que estan "molt agraïts". Per la seva banda, el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i ha descartat que la situació pugui derivar en "un altre covid", tot defensant que els protocols activats i el seguiment epidemiològic permeten controlar el brot.
