Junts i ERC denuncien la glossa «xenòfoba» de Ramon Cotarelo per la Diada a Ripoll

La Diada de Catalunya a Ripoll no ha quedat exempta de polèmica. Ramon Cotarelo ha estat l'encarregat de fer la glossa de l'Onze de Setembre després que Bernat Dedéu, col·laborador en diversos mitjans de comunicació, fes un pas enrere. La renúncia de Dedéu l'endemà que quedés confirmat va situar el nom de Cotarelo per fer la glossa durant l'ofrena floral a la tomba del compte Guifré, però el contingut d'aquesta ha desfermat les crítiques de Junts i Esquerra Republicana.
Totes dues formacions han denunciat a través d'un comunicat -cadascú el seu- que el contingut de la glossa ha estat més propi "d'un acte de partit" que d'un acte institucional: "El que ha succeït avui al monestir, amb la glossa del senyor Ramon Cotarelo, ens ha causat vergonya i indignació. Només ha atiat l'odi i ha promogut recuperar el servei militar per fer una guerra contra persones d'altres confessions religioses", denuncien els republicans, que també lamenten que ha criticat el Papa de Roma per haver "demanat respecte per totes les religions". En aquest sentit, lamenten que la glossa d'enguany, enlloc d'estar destinada a tots els ripollesos, ha estat, des del seu punt de vista, un altaveu del discurs d'Aliança Catalana.
Junts també ha criticat el contingut de la glossa de l'escriptor i politòleg perquè consideren que ha deixat de banda el caire institucional de l'homenatge per convertir-se en un "míting" de partit: "Una vegada més, trobem a faltar que la institució representi el conjunt de ripollesos i no els interessos partidistes de la senyora Orriols. Estem segurs que ho compartim amb molts ripollesos i entitats de la vila que avui érem al monestir", asseveren des de la formació juntaire. Amb tot, tant ERC com Junts lamenten l'ús "partidista" de la glossa per part de la formació d'extrema dreta.
L'Ajuntament de Ripoll es defensa
En resposta a les crítiques de l'oposició, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat per defensar-se. En aquesta missiva asseguren que desconeixien el contingut de la glossa que ha preparat Cotarelo i reiteren que, quan li van fer l'encàrrec amb motiu de la Diada, li van donar "plena llibertat" per preparar la seva intervenció.
"Les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i no un discurs consensuat prèviament amb la institució", argumenten des de l'executiu d'Orriols, que s'espolsen la responsabilitat del contingut "xenòfob" de la glossa. Així i tot, en aquest mateix comunicat, des del consistori lamenten que el contingut de la intervenció de Cotarelo no s'hagi cenyit "estrictament" a la reivindicació de la Diada.