Ribes de Freser activa una cisterna per l'excés d'arsènic a l'aigua

Una cisterna d'aigua disponible les 24 hores és el recurs que ha activat l'Ajuntament de Ribes de Freser després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi del Ripollès. En canvi, l'altra part de municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
La cisterna s'ha instal·lat aquest dijous a la zona d'aparcament del carrer Massana i es podrà utilitzar a partir de les 12 h. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora tardarà uns 45 dies.
Les últimes analítiques van determinar que el nivell d'arsènic era de 13 ±3 μg/L, quan la normativa estableix un màxim de 10 μg/L. Per això, l'Ajuntament va emetre divendres passat un ban on es recomanava a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta ni tampoc per netejar-se les dents o per cuinar per un excés d'arsènic. Sí que poden dutxar-se i rentar-se les mans.
L'alcaldessa, Mònica Sanjaume, ha fet una crida a la calma. "Qui no vulgui utilitzar l'aigua seguint les recomanacions de salut, pot utilitzar l'aigua de la cisterna i d'aquesta manera es garanteix el servei", ha afegit.
En declaracions a l'ACN, ha explicat que els filtres havien arribat "al final de vida útil" i que ara necessitaran uns 45 dies per poder-los substituir. El cost és de 80.000 euros, que assumirà el consistori. L'alcaldessa també ha explicat que tenen previst acollir-se a un ajut per sufragar la despesa de la cisterna d'aigua.