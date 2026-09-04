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«L'odi no t'apuja el sou»: la UGT presenta a Ripoll la campanya contra el discurs de l'extrema dreta

Societat

El secretari general del sindicat, Camil Ros, alerta en la presentació de la campnaya a Ripoll que allà on governa l'extrema dreta "no es viu millor" perquè "retallen drets socials i democràtics"

  • El secretari general d'UGT, Camil Ros i el líder estatal del sindicat Pepe Álvarez -

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Publicat el 04 de setembre de 2026 a les 17:03
Actualitzat el 04 de setembre de 2026 a les 17:06

UGT Catalunya ha presentat aquest divendres a Ripoll una campanya per combatre els discursos de l'extrema dreta i "sense un to alliçonador". El secretari general, Camil Ros, ho ha resumit dient, "volen que ens odiem". A tall d'exemple, ha dit que "l'odi no t'apujarà les pensions ni millorarà les llistes d'espera". I ha subratllat que allà on governa l'extrema dreta "no es viu millor" perquè "utilitzen el sistema democràtic per desmuntar-lo, controlar-lo i després retallar en drets socials i democràtics". 

La campanya, que va presentar-se el juny, ara recorrerà tot Catalunya per "sensibilitzar" i explicar sobre el terreny el que hi ha darrere dels discursos que fomenten l'odi. Una situació, han remarcat, que es reprodueix a altres punts del planeta on l'extrema dreta governa o està guanyant pes.

El secretari general del sindicat a Catalunya, ha afirmat que "hi ha una resignació que l'extrema dreta pujarà o guanyarà" i ha recordat que és la gent la que té el poder per decidir-ho. "No han donat solucions als problemes i, en canvi, han dividit i creat odi a la societat", ha remarcat. I això, ha afegit, ho fan perquè "volen que els immigrants, si pot ser, sense contracte, cuidant les persones grans o netejant cases, però no les volen com a ciutadans".

Segons Ros, "els problemes socials que tenim ara són per les retallades i la infradotació pressupostària" de sanitat, salut i educació, "i no per la immigració". També ha alertat que l'extrema dreta va en contra de tot allò que "no pensa com ells" i especialment les estructures d'estat com ara els sindicats que, segons ha dit, són un referent en la cohesió social del país. 

Combatre les "fake news" i idees com la "pagueta" als immigrants

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha explicat que era "molt adient" portar la campanya a Ripoll perquè és on governa Aliança Catalana i no descarten fer un material similar a la resta de l'Estat. El responsable sindical ha posat un exemple de fake new: "Reto a aquells que diuen que quan els immigrants arriben tenen la pagueta, que ens diguin on i qui la té, perquè l'ingrés mínim vital per poder tenir el dret a demanar-lo has de tenir un any legal a casa nostra", ha afegit.

L'anunci té dues persones treballadores denunciant retallades en serveis socials i falta d'habitatge, i de fons el so i la imatge de Sílvia Orriols en un discurs seu del Parlament on vincula immigració i inseguretat. "Qui hi guanya?' és un dels lemes de la campanya, que es tanca amb el missatge "quan l'extrema dreta avança, els teus drets retrocedeixen".

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