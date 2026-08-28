De Toni Albà a Bernat Dedéu: Ripoll estrena protagonista per la glossa de la Diada

Ripoll ja ha publicat la programació d'actes de la Diada, però enguany amb un canvi respecte a l'any passat. L'alcaldessa de la ciutat, Sílvia Orriols, ha compartit a través de xarxes el cartell dels actes que es faran l'11 de setembre i que comença a les 10.30 hores al monestir de Santa Maria amb la glossa de la Diada.
Aquest any, però, l'encarregat d'inaugurar la jornada nacional ha canviat i serà Bernat Dedéu, col·laborador en diversos mitjans, que substitueix a l'humorista Toni Albà, que va ser el protagonista de la glossa de la Diada l'any passat. Albà va protagonitzar aquest acte el 2025 després d'haver provocat polèmica a xarxes en fer un tuit on afirmava que se n’alegrava de la mort de l’expresident socialista d’Aragó, Javier Lambán.
Després d'aquest acte, també es durà a terme la tradicional ofrena floral a la tomba del comte Guifré el Pilós i, a continuació, Orriols oferirà un discurs que acabarà amb l'actuació musical d'Abril Lorenzo. L'acte serà conduït, un any més, pel periodista Agustí Mas.
Tot seguit, a la plaça de l'abat Oliba, es farà la ballada dels Gegants de Ripoll i el vermut popular abans de l'audició de sardanes amb la cobla Tres Vents, que aquest any repeteix l'actuació en la Diada.
Dinar popular a l'església de Sant Pere
Per tancar el matí, l'Ajuntament ha organitzat un dinar popular a partir de les 14.30 hores a l'església de Sant Pere. El menú que s'oferirà és fideuada, llonganissa a la brasa i flam, per un preu de 16€ que es poden pagar en efectiu el mateix dia i que inclou aigua, pa i vi.