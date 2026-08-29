Ramon Cotarelo pren el relleu de Bernat Dedeu a la glossa de la Diada de Sílvia Orriols

Bernat Dedéu, col·laborador en diversos mitjans de comunicació, fa un pas enrere amb la Diada a Ripoll. Només un dia després que l'alcaldessa de la ciutat, Sílvia Orriols, anunciés la programació de l'11 de setembre en què el tertulià era l'encarregat d'inaugurar la jornada nacional amb la tradicional glossa, Dedéu ha fet un canvi de plans.
Finalment, no participarà en l'acte al costat de l'alcaldessa d'Aliança Catalana, com ha explicat a través d'un tuit publicat aquest dissabte. "Finalment passaré la Diada a Barcelona", ha anunciat Dedéu a X, qui assegura que vol "fugir d'etiquetes partidistes" amb aquesta decisió.
"Em van convidar a Ripoll per xerrar com ho faig sempre, des de l’absoluta llibertat i sense cap complaença amb l’autoritat competent: així ho hagués fet", ha explicat Dedéu després que el seu nom aparegués en el cartell d'aquest any en substitució de Toni Albà, que va ser l'encarregat de la glossa de la Diada a Ripoll el 2025.
L'Ajuntament de Ripoll ha esborrat el tuit d'aquest divendres en què promocionaven el cartell de la programació de la Diada d'aquest any i ha publicat un nou en què el nom de Ramon Cotarelo, escriptor i politòleg, substitueix el de Dedéu. Cotarelo serà, finalment, l'encarregat de la glossa de l'11 de setembre que començarà a les 10.30 hores al monestir de Santa Maria.
La programació de la Diada a Ripoll
En el cartell de la Diada de la ciutat publicat, de nou, aquest dissabte s'anuncien els actes que es faran durant la jornada. La Diada comença a les 10.30 hores al monestir de Santa Maria amb la glossa i continua amb la tradicional ofrena floral a la tomba del comte Guifré el Pilós i un discurs de l'alcaldessa, que acabarà amb una actuació musical a càrrec d'Abril Lorenzo.
Tot seguit, a la plaça de l'abat Oliba, està previst fer la ballada dels Gegants de Ripoll i un vermut popular abans de l'audició de sardanes amb la cobla Tres Vents. La Diada a la ciutat acaba amb un dinar popular a l'església de Sant Pere a partir de les 14.30 hores que té un preu de 16€.