Paneque fa gala del «diàleg» amb els ajuntaments pel nou telecabina de Vallter

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha desplaçat aquest dilluns al matí fins a Queralbs des d'on ha fet na valoració positiva de les xerrades que s'han fet, juntament amb FGC, amb els alcaldes del Ripollès sobre el futur telecabina de Vallter: "És un procés que ha anat molt bé, han estat mesos de diàleg amb els ajuntaments per trobar un projecte que s'ajusti a les diferents voluntats i necessitats que hi havia des del territori", ha afirmat en una visita a Vall de Núria. La consellera ha explicat que FGC ja segueix avançant per convertir-lo en realitat.
El projecte, que es va anunciar el gener del 2025 amb l'inici de la tramitació urbanística i ambiental, compta amb l'oposició d'ecologistes i altres agents. Preguntada per si es contempla fer una consulta ciutadana sobre el projecte, la consellera Paneque ho ha descartat i ha assegurat que no li consta que cap ajuntament de la comarca s'ho plantegi. "El nostre diàleg és directament amb veïns, però també a nivell institucional amb els ajuntaments", ha afirmat la portaveu de l'executiu d'Illa.
En la seva visita a la Vall de Núria, la consellera de Territori també ha assegurat que es continua avançant en el projecte pilot d'Ecovall que impulsa FGC. Aquest primer semestre del 2026, l'estació ha generat més de 908.000 KWh d'energia geotèrmica, una dada que, segons FGC, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic.
El funcionament del projecte
És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia. Concretament, hi ha 126 pous geotèrmics a 100 metres de profunditat, una de les més importants a Catalunya. "Perquè la gent se'n faci una idea, el gasoil que s'ha deixat d'utilitzar en aquestes infraestructures és l'equivalent a més de 2.140 dipòsits de cotxe, que és el que s'ha estalviat", ha subratllat la consellera Paneque que aquest dilluns ha visitat la vall el dia abans de la celebració de Sant Gil, patró dels pastors i una data assenyalada a Núria amb components religiosos i de tradició. Aquesta energia obtinguda també ha evitat l'emissió de 309 tones de CO₂ a l'atmosfera.
La geotèrmia de la Vall de Núria va connectada a una minicentral hidroelèctrica que cobreix el 20% de la demanda elèctrica per fer-lo funcionar. L'altre 80% prové de la contractació d'energia 100% renovable, seguint la política a les estacions d'esquí. En un futur, està previst instal·lar plaques solars que cobreixin aquesta part que falta i fer que els edificis siguin autosuficients.
"L'estació ja està en emissions zero", ha dit Paneque, tot posant en valor l'esforç que s'ha fet fins ara i marcant el camí a seguir. I és que la titular de Territori ha expressat que el Govern està decidit a seguir avançant perquè aquest model d'autosuficiència i activitats tot l'any avanci a la resta d'estacions de FGC per fer del canvi climàtic una "oportunitat".