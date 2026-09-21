Pol Viñas reflexiona sobre l’obsessió per l’autenticitat a «No ets especial»

Pol Viñas reflexiona sobre la identitat i la cultura en l’era de l’autenticitat al seu nou assaig, No ets especial, publicat per Ara Llibres. A través d’una desena de capítols breus, l’autor aborda què significa "ser autèntic" i per què aquest concepte s’ha convertit en "l’ideal contemporani per excel·lència", amb una mirada que també passa per la cultura, la política, la comunicació i la llengua.
Viñas defensa que l’obsessió per ser autèntic pot acabar sent un problema perquè empeny les persones a intentar ser-ho "de formes en què realment no podem ser". Per això, considera "impossible" determinar qui és autèntic: "Som incapaços de saber quina és la identitat real de les persones". Segons l’autor, la manera més fàcil de ser autèntic seria no preocupar-se per ser-ho, però la mirada dels altres condiciona constantment la construcció de la identitat.
"És ridícul intentar ser diferent a la resta"
L’assaig també analitza formats com els pòdcasts, les newsletters o els photo dumps, que Viñas considera especialment interessants perquè sovint incentiven a "presentar una versió d’un mateix pensada per agradar als altres". L’autor assenyala que l’èxit de determinats creadors associats a l’autenticitat pot acabar generant imitació en lloc d’originalitat.
Viñas també reflexiona sobre el concepte d’aura i les anomenades "batalles d’aura", popularitzades entre els joves: “L’aura d’una persona és aquesta mena de brisa o aire al voltant, d’autenticitat, de ser un mateix”, explica. "Aquestes batalles porten a l’absurd l’anècdota perquè demostra fins a quin punt és ridícul això d’intentar ser diferent a la resta, si al final fan tots els mateixos gestos”, afegeix Viñas.
"La catalanitat és cada vegada més superficial"
"La catalanitat és cada vegada més superficial, més difusa, i es pot aplicar també a moltes altres identitats, que esdevenen simplificades”. Per Viñas, la conclusió “lògica” del problema implica prendre’s les coses seriosament i intentar buscar la veritat, tot i saber que no hi ha una autenticitat real.
L'autor defensa que la recerca de l’autenticitat està estretament vinculada a la manera com les persones expliquen les seves vides. "Quan busquem l’autenticitat, falsa o real, el que estem buscant és una forma d’explicar-nos i presentar-nos al món", afirma.