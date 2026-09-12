L'estrella del Barça Lamine Yamal i la creadora de continguts Inés García han anunciat a través de xarxes que s'han convertit en pares de dos gossos que han adquirit a Sant Joan de les Abadesses. La parella, que van fer oficial la relació durant aquesta primavera, ha publicat vídeos i fotos a Instagram en què se'ls pot veure amb dos cadells de golden retriever.
El futbolista i la influenciadora han viatjat per sorpresa per als seus seguidors, fins a Sant Joan de les Abadesses, on està el centre caní Nova Belle Can, per recollir els dos nous membres de la família. Aquest lloc està especialitzat en cria selectiva i disposa de diferents races de gossos que naixen i crien en les seves instal·lacions.
La parella es mostra feliç a les imatges en què mostren un cabdell mascle i un altra femella blancs de golden retriever. Lamine també ha publicat un vídeo al seu TikTok en què surt junt amb Inés García mostrant els dos nous gossos que han anat a arreplegar a Nova Belle Can.
El mateix centre també ha volgut compartir l’instant amb la parella i ha publicat una fotografia de la visita. "Molt contents de passar una tarda divertida ensenyant els nostres Golden Retriever a Inés Garcia i Lamine Yamal. Gràcies per confiar en nosaltres, desitgem que aviat pugueu gaudir dels vostres nens", escriu el centre a la publicació d'Instagram.
Alguns comentaris critiquen la compra dels animals
En la mateixa publicació del centre de cria selectiva alguns comentaris han criticat i denunciat el fet que el jugador del Barça i la influenciadora hagin triat comprar els dos cabdells en volta d'adoptar-los. "Quina pena que avui dia continuem normalitzant comprar un animal com si compréssim una samarreta en Zara" o "Adopta!", són alguns dels comentaris que els usuaris han deixat en la publicació de Nova Belle Can.