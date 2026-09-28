L’Inspira 2026 torna a exhaurir les entrades amb prop de 5.000 persones a la Devesa del Pla de Ripoll

El Festival Inspira ha tornat a fer exhaurir les entrades per segon any consecutiu i ha reunit prop de 5.000 persones aquest dissabte a la Devesa del Pla de Ripoll. La setena edició de l’esdeveniment, organitzat per la Fundació MAP, ha combinat música, espectacles, cultura i activitats en una jornada marcada per la participació, la diversitat i la inclusió.
La jornada ha començat amb l’arribada dels Gegants de Campdevànol, els Gegants de Ripoll i els Diables de Ripoll, que han donat el tret de sortida a les activitats. A l’escenari Talent, El Botó Màgic ha ofert una proposta dirigida a tots els públics, mentre que a l’escenari Valors la Coral Capella de Santa Maria de Ripoll, la Coral Violeta de Centelles i la companyia de teatre I ara què?, de la Fundació MAP, han recuperat cançons dels Esquirols en una actuació conjunta.
Al migdia, La Ludwig Band ha omplert l’escenari Talent coincidint amb l’hora del vermut. El grup ha ofert un concert proper i ha baixat de l’escenari en un dels moments més celebrats de l’actuació per cantar entre el públic. A la tarda ha estat el torn de Sopa de Cabra, que ha fet vibrar la Devesa del Pla amb un concert coincidint amb el 40è aniversari de la banda. Durant més de dues hores, el grup ha repassat la seva trajectòria i ha interpretat alguns dels seus temes més coneguts, com L’Empordà, Far del sud, Camins i El boig de la ciutat.
La dansa també ha tingut un paper destacat amb la companyia sevillana Danza Mobile i l’espectacle En vano. Posteriorment, The Tyets han convertit l’espai en una gran festa amb alguns dels seus èxits, mentre que DJ Zartzeta, treballadora de la Fundació MAP, ha estat l’encarregada de tancar la setena edició del festival.
Més mesures per garantir l’accessibilitat
Una de les principals apostes d’aquesta edició ha estat la incorporació de noves eines d’accessibilitat. Entre les novetats hi ha els codis NaviLens, la tecnologia immersiva 360 graus i les visites prèvies de familiarització amb l’espai, que s’han afegit als recursos que el festival ja ofereix habitualment.
L’Inspira també ha disposat de l’Espai Calma, subtitulació en directe, interpretació en llengua de signes catalana, motxilles vibratòries, bucle magnètic i auriculars de reducció de soroll. L’espai ha comptat igualment amb serveis adaptats amb grues de bipedestació, menús adaptats i diferents recursos de suport i orientació a les carpes d’accessibilitat. La Fundació MAP ha agraït la participació dels artistes, entitats, voluntariat, professionals, col·laboradors i institucions que han fet possible una nova edició del festival sota el lema "un festival per a tothom".