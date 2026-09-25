El Festival Inspira de Ripoll apropa els concerts a les residències amb tecnologia immersiva

El Festival Inspira de Ripoll, impulsat per la Fundació MAP, farà aquest dissabte un pas més en la seva aposta per l’accessibilitat amb una nova tecnologia immersiva que permetrà als usuaris de cinc residències de la comarca viure els concerts en directe sense sortir dels centres. Amb unes ulleres 3D o una tauleta, podran escollir en cada moment des de quina càmera volen seguir les actuacions. La iniciativa, desenvolupada per l’empresa catalana Into Reality, vol acostar la cultura a persones que no poden assistir al festival per motius de mobilitat o sensibilitat al soroll.
"Hi ha nervis i emoció, serà la primera vegada que ho podran viure i gaudir-ho així", explica la responsable de comunicació de la Fundació MAP, Laura Caballero. Aquest divendres, alguns usuaris ja han pogut provar l’experiència. En Simó, un d'ells, ho ha fet des de la residència de Ripoll amb unes ulleres 3D, mentre que en Quique ha utilitzat una tauleta per veure un concert enregistrat.
L’espectador tria què vol veure
Una de les particularitats de la tecnologia és que permet a l’usuari decidir la perspectiva des de la qual vol viure el concert, ja que podrà escollir entre diferents càmeres, tant des de l’escenari com des del públic, i fins i tot situar-se virtualment al costat dels artistes. A més, les persones amb poca mobilitat als braços podran seleccionar les càmeres amb la mirada.
Per a Into Reality, el festival serà també una prova pilot, ja que serà la primera vegada que l’empresa utilitzarà aquesta tecnologia en un festival amb emissió en directe i ininterrompuda, des de les deu del matí fins a la matinada. "L’espectador és el propi realitzador", explica un dels socis de l’empresa, Àlex Pàrraga, que assenyala que la tecnologia també s’està explorant en altres àmbits, com el cinema.
25 mesures d’accessibilitat
La tecnologia immersiva 360 és una de les 25 mesures d’accessibilitat que incorpora enguany el Festival Inspira, que fa set anys que treballa per acostar la cultura al màxim de públics possible. "Ens trobàvem que hi havia persones que, ja sigui per mobilitat o perquè tenen sensibilitat als sorolls, no hi podien assistir", apunta Caballero. El festival ha tornat a exhaurir les 5.000 entrades posades a la venda per segon any consecutiu.