Uns lladres intenten robar a la casa de Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'intent de robatori a la casa del futbolista del Barça Lamine Yamal, a Esplugues de Llobregat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i també dels intents de robatori en dues cases del costat, cosa que fa sospitar que van ser els mateixos autors.
Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, l'intent de robatori es va produir de matinada, poc després que el davanter blaugrana acabés de jugar la semifinal del Mundial amb Espanya als Estats Units. Els intrusos, que anaven amb passamuntanyes, van intentar accedir a la finca per un dels murs.
Els vigilants de seguretat de la casa ho van detectar a través de les càmeres i van avisar a la policia. Els lladres van fugir quan van ser detectats i, poc després, van arribar els Mossos. Tot ha quedat en un intent de robatori que s'ha aturat a temps mentre el jugador del Barça disputava la semifinal del Mundial contra França.
"La Roja" es classifica per a la final del Mundial
La selecció espanyola, amb quatre catalans a l'onze titular -d'entre els quals Lamine Yamal-, va mostrar un gran nivell col·lectiu aquest dimarts a la semifinal del Mundial que li va permetre superar a França, la gran favorita abans del partit. L'equip de Luis de la Fuente va dominar la possessió i va desactivar el perill ofensiu francès amb bones vigilàncies defensives i cobertures permanents.
El basc Mikel Oyarzabal va obrir el marcador al minut 21 de la primera part gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal. Al segon temps, una gran jugada coral va deixar la pilota a les botes d'un Dani Olmo incommensurable, que va deixar sol el lateral extremeny Pedro Porro per definir amb molta calma i marcar el 0 a 2 definitiu.