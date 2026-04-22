El solsoní Oriol Montanyà és posa al capdavant del nou Baròmetre de la Indústria de la Cecot

La Cecot impulsa la publicació semestral d’un nou Baròmetre Industrial de la mà d’Oriol Montanyà, doctor en Economia i Empresa i professor de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), com a eina estratègica de seguiment de l’activitat industrial i manufacturera a nivell català, espanyol i internacional tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). L’objectiu del Baròmetre de la Indústria és analitzar i aportar noves propostes que acompanyin la indústria catalana en el seu creixement i consolidació després d’haver fet un gran exercici de resiliència amb una lenta recuperació post-covid i en un context incert fruit de múltiples conflictes bèl·lics a escala geopolítica. Aquest nou Baròmetre Industrial posarà especial èmfasi en indicadors de producció, demografia, mercat laboral i preus de matèries primeres, alhora que s’aprofundirà en temàtiques d’interès com són la productivitat, l’absentisme, la innovació i la recerca o el comerç internacional, entre d’altres.
“La Cecot té els seus orígens en la manufactura i la indústria tèxtil i metal·lúrgica. Ens preocupa i ens ocupa la pèrdua de dinamisme de l’activitat industrial en general i a Catalunya en particular. A través de les dades d’aquest Baròmetre, exigirem una resposta àgil i efectiva per part del conjunt de les administracions que implementin polítiques industrials i d’autonomia estratègica”, assenyala el president de la Cecot, Xavier Panés.
Segons Oriol Montanyà, doctor en Economia i Empresa i professor de la UPF-BSM, “el nou Baròmetre Industrial aportarà informació rigorosa per impulsar polítiques públiques orientades a la consolidació del teixit industrial existent, facilitar l’accés al finançament per a projectes de transformació empresarial i promoure el creixement i la competitivitat de les pimes industrials. Volem aportar una visió estratègica i de llarg termini sobre l’evolució de l’activitat industrial”.
En un context on el 99,5% de les empreses industrials són pimes, la patronal catalana emplaça les administracions a actuar amb urgència i accelerar la implementació efectiva de polítiques industrials que reforcin la competitivitat i garanteixin la sostenibilitat del teixit productiu. “Els factors de competitivitat en vena que posen en perill la viabilitat i la resiliència de la indústria són la simplificació administrativa, un sistema fiscal poc previsible i adaptat a les pimes, la manca de seguretat jurídica o de finançament, la regulació laboral, la necessitat de plans d’acció publicoprivada i la transició energètica. És urgent aprofundir-hi i actuar-hi”, conclou Panés.
Oriol Montanyà Vilalta (Solsona, 1981) és Senior Lecturer a la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM). Doctor en Economia i Empresa per la Universitat de Vic, llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra. Durant més d’una dècada va exercir càrrecs d’alta direcció, entre els quals destaca la seva etapa com a director de logística i membre del Comitè Executiu de Mercadona, experiència que li va aportar una sòlida base en lideratge d’equips i gestió de cadenes de subministrament. Actualment, és professor a la UPF BSM, on combina la docència i la recerca amb la direcció del màster en Supply Chain Management, i de l’Observatori de Sostenibilitat. També participa com a expert amb el Govern de Catalunya en iniciatives vinculades a l’àmbit empresarial i és col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació.
