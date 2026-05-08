L’Associacio de Festes del Carnaval de Solsona reparteix el Testament del Carnestoltes 2026

Tal com marca la tradició, els guanyadors del Testament del Carnestoltes 2026, Aina Cases i Pere Jordi Baraldés, van recórrer els diferents establiments de la Unió de Botigues Amigues del Carnaval (UBAC) per fer efectiu el premi de 6.000 euros, acompanyada de la carrossa del Carnestoltes i membres de la junta. En total, es van visitar 26 establiments.
Pel que fa als 1.000 euros destinats a una entitat del territori, van decidir fer la donació a l’Associació FÈNIX, contribuint així amb l’ajuda i suport contra el càncer.
El Testament del Carnestoltes és una de les iniciatives més arrelades del Carnaval solsoní. Cada any, es posen a la venda butlletes amb aquest premi, que combina el suport al comerç local —a través dels establiments de la UBAC— amb una vessant solidària, destinant part de l’import a entitats de la comarca.
L’AFCS valora molt positivament una nova edició d’aquesta iniciativa, que fomenta tant la participació ciutadana com el suport al comerç i a les entitats locals, i agraeix la implicació de totes les persones i establiments que ho fan possible any rere any.