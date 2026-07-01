El Carnaval de Solsona tanca l'edició 2026 amb una situació econòmica reforçada i renova la presidència de l'entitat

Un dels punts més destacats de la reunió va ser la valoració econòmica del Carnaval. Després de diverses edicions en què el marge entre ingressos i despeses havia estat molt ajustat, la junta va valorar molt positivament el canvi de format de les nits impulsat aquest any.
La reducció de les hores d'activitat a la Sala Polivalent i l'ajust del pressupost destinat als grups musicals, juntament amb una política d'entrades més populars, han permès obtenir un resultat econòmic més favorable. Aquest marge permet consolidar una base econòmica més sòlida per garantir el manteniment i la millora de la festa en els pròxims anys.
Àlex Vilanova traspassa la direcció a Pere Barbens
Canvi de presidència
La reunió també va servir per acomiadar dos membres de la junta que deixen el càrrec Jesús Montaner Reig (a Junta des del Carnaval 2022) i Àlex Vilanova Codina (a Juntades del Carnaval 2020) i que posa punt final a la seva etapa com a president després de 4 anys al capdavant de l'entitat.
L'Associació va voler agrair-los públicament la dedicació, el compromís i les moltes hores invertides perquè el Carnaval continuï sent una de les festes més singulars del país.
La nova junta queda formada pels càrrecs següents:
● President: Pere Barbens
● Vicepresidenta: Judit Colillas
● Tresoreria: Moisès Riba, Francesc Soler i Marta Grifell
● Secretaria: Clara Bordetas i Marta Grifell
La renovació combina el relleu en alguns càrrecs amb la continuïtat d'un equip que continuarà treballant perquè la festa segueixi creixent.
Novetats per als socis
Durant la reunió també es van presentar diverses millores en l'àrea privada de socis. A partir d'ara, l'accés es farà mitjançant DNI (o nom d'usuari, en el cas de les comparses) i contrasenya, incorporant així una capa addicional de seguretat per protegir les dades personals. Des del mateix espai, els socis també podran actualitzar informació com l'IBAN o altres dades personals de forma autònoma. Una altra de les novetats és la creació de la Galàxia de socis, un espai on cada soci podrà afegir una fotografia de perfil i formar part de la comunitat virtual del Carnaval.
Imatge de la galàxia virtual del Carnaval de Solsona
https://app.carnavalsolsona.com/galaxia
Si teniu una mascota que us acompanya al Carnaval, ara també la podeu registrar com a sòcia i que jugui amb les altres mascotes al Parc de les Mascotes:
https://app.carnavalsolsona.com/parc
Les persones que encara no disposin de contrasenya o l'hagin oblidada poden generar-ne una de nova des del portal de socis. Per a qualsevol dubte o incidència, l'organització posa a disposició el correu socis@carnavalsolsona.com.
I ara sí… amb els ulls ja al Carnaval 2027, que enguany ens agafarà amb els torrons encara per païr!