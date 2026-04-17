17 de abril de 2026

Viatge de Fi de Curs a Londres dels alumnes de segon d'Activitats Comercials de l'Escola Arrels

Aquesta experiència, de quatre dies de durada, ha estat el resultat de mesos d’esforç, dedicació i treball en equip

  • L’alumnat de segon d’Activitats Comercials de l’Escola Arrels
Publicat el 17 d’abril de 2026 a les 21:14

El passat dilluns 23 de març, l’alumnat de segon d’Activitats Comercials de l’Escola Arrels van iniciar el seu esperat viatge de fi de curs a Londres, una de les ciutats més emblemàtiques i dinàmiques d’Europa.

 

Aquest viatge ha estat possible gràcies a tota la feina realitzada al llarg del curs. Durant aquest període, l’alumnat ha organitzat i participat activament en diverses iniciatives amb l’objectiu de recaptar fons. Gràcies a aquest esforç col·lectiu, s’ha pogut finançar una part molt important del viatge, incloent-hi tant els vols com l’allotjament de tots els participants.

 

Entre les activitats dutes a terme destaquen la tradicional venda de castanyes durant la Castanyada, la venda de plantes i de loteria de Nadal, així com la venda de crispetes amb motiu de l’English Day, entre altres propostes. Totes aquestes accions no només han contribuït econòmicament al viatge, sinó que també han permès a l’alumnat posar en pràctica competències pròpies del seu àmbit d’estudi, com la iniciativa, la planificació i el tracte amb el públic.

 

Aquest viatge no representa únicament una experiència fora de l’aula, sinó també el reflex de la constància, la implicació i la capacitat de treball en equip de tot el grup. Sens dubte, esdevindrà un record inoblidable que marcarà una etapa important en la seva formació acadèmica i personal.

 

Et pot interessar