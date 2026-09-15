Actuació coordinada dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Solsona davant d’incidents difosos a les xarxes

Els darrers dies s’han dut a terme diverses actuacions policials a Solsona, entre les quals la intervenció d’una arma de fogueig, tres denúncies i la posada a disposició judicial d’un home per amenaces amb arma blanca. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local mantenen una actuació coordinada davant de diversos incidents que aquest setembre han estat difosos a través de les xarxes socials.
Avui mateix, ha passat a disposició judicial un home arrestat ahir per amenaces amb arma blanca al qual se li atribueixen també els delictes de trencament de condemna, violació de domicili i lesions. La setmana passada, d’altra banda, els Mossos d’Esquadra van intervenir una arma de fogueig i han denunciat tres persones.
Paral·lelament, els cossos policials mantenen el seguiment, de forma preventiva, d’altres casos que han estat detectats en els darrers dies.
En aquest context, aquest dimarts l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha mantingut una reunió de treball amb els responsables de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Solsonès i de la Policia Local. La trobada ha servit per posar en comú les actuacions realitzades, analitzar els casos detectats i abordar-ne el seguiment.
L’Ajuntament destaca que la coordinació policial permet donar una resposta ràpida als incidents que es produeixen i fer-ne el seguiment corresponent amb l’objectiu de preservar la convivència i la seguretat a la ciutat.
El consistori recorda, alhora, que la difusió de vídeos a les xarxes socials no sempre permet contextualitzar els fets i demana que qualsevol incident sigui comunicat als cossos policials perquè pugui ser investigat i s’hi pugui actuar.