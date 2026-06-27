Riner obre dos nous parcs biosaludables per impulsar l’activitat física i la convivència

L’Ajuntament de Riner ha posat en marxa dos parcs biosaludables, un situat a Su i l’altre a Santa Susanna. L’objectiu principal consisteix a facilitar espais que fomentin tant la pràctica d’exercici físic com la interacció social entre residents, sense discriminar per edat. Els parcs, pensats especialment per a persones grans, es mantenen oberts a la participació de qualsevol franja d’edat. Aquests dos nous espais s’afegeixen a l’equipament ja instal·lat a Freixinet, també dins del municipi. El cost total de la intervenció puja a 24.904,52 €, assumit íntegrament a través d’una subvenció de la Diputació de Lleida dins el Pla de Cooperació Municipal destinat a la salut pública per a ajuntaments i entitats locals de la zona de Lleida.
Objectius dels parcs biosaludables
Aquest projecte s’insereix en el conjunt d’actuacions municipals dirigides a oferir serveis a la població local i als visitants. Ho remarca Joan Solà, alcalde de Riner: “ els nous parcs s’emmarquen en el programa d’actuacions de l’Ajuntament per donar servei als seus habitants i als visitants.” Les zones exteriors permeten dedicar temps lliure, repercutint positivament en la salut individual i en l’autonomia personal, i afavorint així una millor qualitat de vida. Aquests parcs també poden convertir-se en espais útils per a activitats organitzades des del Local Social de Riner, a banda de l’ús espontani dels veïns.
Beneficis sobre salut i convivència
Amb el propòsit d’afavorir l’activitat i la relació entre persones, el disseny dels parcs biosaludables aposta per reduir el sedentarisme. El plantejament tècnic busca treballar aspectes com l’equilibri, la coordinació, la força, l’elasticitat i l’agilitat; aquestes activitats resulten especialment apropiades per al col·lectiu de la gent gran, però mantenen la seva utilitat per a tothom. Sobre la ubicació, a Su, el parc es troba dins l’àrea infantil central del poble, en una zona verda municipal d’accés obert. Pel que fa a Santa Susanna, s’ha situat en un espai verd del sector nord, just al costat del Restaurant Sant Ponç.