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Societat

El barri de Sant Antoni de la Plana a Solsona tanca la seva festa patronal amb música, concursos i propostes gastronòmiques

La revetlla es va cloure amb Crystal després d’un cap de setmana amb mariachi, rumba i activitats per a públic de totes les edats

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -
  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de juny de 2026 a les 16:47

El barri de Sant Antoni de la Plana a Solsona va desplegar durant el passat cap de setmana un programa de celebració patronal divers, pensat tant per a residents com per a forasters. Divendres va arrencar el calendari festiu. Primer, amb el grup ”AGUILA REAL" interpretant mariachis mexicans i, més endavant, El Trio SABOR va obrir la vesprada amb una sessió de rumba. Aquests actes inaugurals, amb notes musicals contrastades, es van complementar amb activitats lúdiques, esports i propostes culinàries, aptes per a qualsevol franja d’edat.
 

 

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona

Propostes musicals, concursos i iniciatives de lleure


Dissabte va acollir el gruix de la programació. El matí va donar pas a un esmorzar de coca amb xocolata i barreja, obert a tothom. Poc després, les bitlles catalanes van celebrar la seva 14a edició de campionat mentre els infants participaven en un concurs de dibuix. El migdia va reunir els veïns al voltant d’una Gran Paella Popular, fruit de la col·laboració entre Taribó i Caprabo. Ja a la tarda, es va organitzar el XXXI Campionat de Botifarra. Paral·lelament, una festa de l’escuma amb DJ va omplir l’espai de ritme i diversió.

 

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona

 

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona

Activitat esportiva, cuina i participació col·lectiva


Després de la festa de l’escuma, el programa va incloure una xocolatada per a tothom. Ja de nit, la revetlla va quedar en mans del grup Crystal, que va posar el punt final a la festivitat. Durant tota la celebració, assistents de totes les edats van tenir accés al servei de bar i entrepans de botifarra. La participació constant de veïns i la varietat d’iniciatives van donar moviment i ambient al barri durant tot el cap de setmana.

 

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona

 

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona

 

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona

 

  • Festa de Sant Antoni de la Plana a Solsona

 

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