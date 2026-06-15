Les persones grans podran sol·licitar des de l'1 de juliol ajuts per adequar els seus habitatges

El Consell Comarcal del Solsonès informa de l'obertura de la convocatòria de subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges destinades a persones grans per a l'any 2026. Aquesta línia d'ajuts té com a objectiu facilitar que les persones de més edat puguin continuar vivint a casa seva en condicions òptimes de seguretat, accessibilitat i confort.
Qui ho pot sol·licitar?
Poden sol·licitar aquests ajuts les persones de 65 anys o més que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l'habitatge on es duran a terme les obres, sempre que aquest sigui el seu domicili habitual i permanent. Així mateix, els ingressos de la unitat de convivència no podran superar dues vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Les actuacions subvencionables podran tenir un pressupost màxim de 8.000 euros, dels quals es podran subvencionar fins a 4.000 euros.
Actuacions subvencionables
Entre les actuacions que es podran acollir a aquests ajuts hi ha les destinades a assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge, com ara la reparació o substitució d'obertures exteriors deteriorades. També es podran subvencionar les actuacions per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, incloent-hi la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de possibles fuites o manca d'estanqueïtat.
Pel que fa a la millora de l'accessibilitat, els ajuts inclouen actuacions a la cambra higiènica, com la substitució de la banyera per un plat de dutxa, el canvi d'aixetes, la substitució o adaptació del vàter o del lavabo, així com l'eliminació del bidet o d'altres elements que dificultin la mobilitat. També es podran subvencionar millores a la cuina, com la substitució o adaptació de plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, l'adaptació del taulell de cuina o la instal·lació de paviments antilliscants i altres ajudes tècniques.
A més, es contemplen altres actuacions destinades a facilitar la mobilitat dins l'habitatge, com ara l'ampliació o el canvi de gir de portes, l'eliminació de graons que dificultin l'accessibilitat o la instal·lació de barres de suport i agafadors.
El termini per presentar les sol·licituds s'obrirà el proper 1 de juliol de 2026 a les 9 hores i finalitzarà el 30 de setembre de 2026 a les 14 hores.
Per a més informació o per rebre assessorament sobre la tramitació dels ajuts, les persones interessades poden contactar amb l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Solsonès a través dels correus electrònics habitatge@elsolsones.cat i consell@elsolsones.cat.