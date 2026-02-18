L'exjugador de bàsquet del Barça Audie Norris ha denunciat que li han intentat robar a Barcelona. En una publicació a través del seu perfil personal d'X, l'estrella llegendària blaugrana ha explicat que aquest dimarts a la nit dos homes el van assaltar al pàrquing de l'estació de Sants, però que finalment va aconseguir pujar al cotxe i escapar. "Ni tan sols un home gran i fort com jo pot caminar tranquil pel carrer", es queixava a la piulada.
Norris anava de camí a agafar el cotxe per sortir del pàrquing quan dos homes van intentar robar-li. Segons explica, un dels dos li van ruixar l'esquena de la jaqueta que duia amb un esprai. Amb l'excusa d'ajudar-lo, el segon home es va apropar per netejar-li la taca. Quan el jugador estatunidenc es va adonar que, en realitat, l'estaven intentant assaltar, va fugir ràpidament fins al cotxe i va marxar.
En el fil d'X on explica la situació que va viure, Norris afegia una imatge on es veu la taca blanca de l'esprai que li ha quedat a l'americana.
A més, Norris denuncia que no hi havia cap agent de la policia ni personal de seguretat. "Si haguessin portat un ganivet, aquesta història hauria pogut acabar molt malament", lamenta. "On és la seguretat a Barcelona? Ni tan sols un home gran i fort com jo pot caminar tranquil pel carrer", ha assenyalat amb un to enfadat.