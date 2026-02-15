Xavier Vilajoana (soci 23.707) va formar part de les juntes de Joan Laporta, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, amb responsabilitat sobre les seccions i el futbol femení. Fill d'un membre de la junta de Josep Lluís Núñez i únic esportista del club en ser professional en dues disciplines -futbol i futbol sala-, vol culminar la seva trajectòria al Barça fent de president. Va voler presentar-se el 2021, però no va passar el tall de signatures. Cinc anys després torna a intentar-ho, convençut que "hi ha partit".
És optimista.
Estem en un moment en què els socis tenen les orelles ben obertes i veuen molt més enllà de si la piloteta entra o no. Són molt més intel·ligents del que el president Laporta es pensa. Fa molt temps que els escolto i parlo amb ells i no tinc cap dubte que superarem el tall de firmes, fins i tot folgadament.
Com s'ha trobat el club respecte a les anteriors eleccions?
El club està pitjor. No és una opinió, és una realitat, són dades. Si aquesta junta no hagués venut actius existents hauria perdut mil milions d'euros i, tot i això, portem unes pèrdues de 300 milions d'euros.
Hi ha brots verds?
Si d'alguna cosa estem orgullosos és de la feina feta a la Masia. I què ha fet Laporta? Deixar d'invertir un 40% en l'estructura del futbol base. O el futbol femení. És un cas d'èxit absolut i ara hem de deixar de renovar jugadores perquè no tenim calers. És una mostra que la mala gestió econòmica afecta les decisions esportives.
Però al primer equip masculí la millora esportiva és palpable.
El primer equip té potencial, ho està fent bé i encara pot créixer més.
Confia en el tàndem Flick-Deco?
No soc dels que posen creus. A les coses que funcionen, el club hi ha de posar les eines perquè millorin i reforçar-les. Tinc clar que el primer equip té un molt bon entrenador que ho ha sabut fer molt bé, ha tret molt bon rendiment als jugadors joves i té contracte.
I Deco?
Caldria parlar amb ell per veure si té una idea de club coincident amb la nostra. En cas que no volgués continuar, ja he parlat amb tres possibles opcions que crec que li aportarien un valor afegit al club.
L'altre nom habitual entre els candidats és el de Messi.
Utilitzar el nom de Messi per finalitats electorals em sembla una errada monumental. Vaig coincidir amb ell cinc anys, tinc el seu contacte i el conec força, i sé que no li agradaria. La qüestió és que el Barça no s'entén sense Messi i Messi no s'entén sense el Barça. Tindrà les portes del club obertes sigui qui sigui el president, excepte l'actual, i si ho soc jo, no haurà d'entrar a les fosques al camp. Però no només amb Messi. Un punt del meu programa és el jugador número 12. Recuperar i aprofitar tots aquells jugadors que han sigut importants a la història del club en benefici de les àrees que corresponguin i Messi no és una excepció.
Quina recepta té per resoldre la situació econòmica?
Aïllar el deute per fer que no estigui concentrat en una sola mà -Goldman Sachs-. És el risc més important en un deute tan estratosfèric. I després augmentar els ingressos ordinaris a través d'altres vies, que no sigui només la venda de jugadors.
Té propostes?
Crec que el mercat dels Estats Units ens pot ajudar molt. Hem de monetitzar molt més tots els fans i seguidors que té el Barça, i ells en són experts. Actualment tenim aficionats, penyistes o socis abonats, i tots amb un tracte diferent. Per què no es pot crear una nova figura en aquest sentit?
Hi troba més potencialitats als Estats Units?
El tema digital el tenen més avançat que nosaltres i en el futbol femení estan uns quants anys per davant d'Europa. Ens poden ajudar en l'àmbit d'organització i estructura. S'han de crear sinergies. Hi ha moltes empreses disposades i amb qui ja hem parlat, a créixer al costat del Barça. Empreses amb cara i ulls i molt de prestigi, no empreses de criptomonedes amb qui s'han de tirar enrere els acords. Un altre actiu és la Masia. L'hem d'exportar al món.
Però el deute es pot eixugar a curt termini?
No. El que sí que pots fer és tenir-lo controlat i aïllat per anar-lo amortitzant i pagant. Com a mínim que no empantanegui l'activitat ordinària del club.
I el Camp Nou ajudarà?
Fiar-ho tot a un tema en què no tens cap certesa em sembla extremadament arriscat i perillós. L'explotació del Camp Nou té certa incògnita perquè no sabem si els ingressos són de 250, 300 o 400 milions. I això amb l'expectativa del Camp Nou acabat i en funcionament. Quant es produirà això? Perquè si ens hem de fiar dels terminis que han anat donant durant aquests últims anys, potser ens n'anem al 2035. S'ha de treballar en tots els altres àmbits que no depenen d'aquesta explotació.
Amb aquesta situació, és factible sortir al mercat a fitxar una gran estrella?
Aquest estiu és prematur. Qui digui que ho pot fer està fent un anunci frívol sense coneixement real de la situació. El que sí que tinc clar és que la situació econòmica es pot revertir i en el moment que li donis un gir el Barça serà capaç d'afrontar els fitxatges top. Però insisteixo, mirant si el famós Haland no el tenim a la Masia.
Laporta ha fet bona feina amb el planter?
No. Ha aprofitat bé el treball que s'havia fet prèviament. La diferència és molt significativa. Si hi creus de veritat, el primer que fas és mirar què tens a casa i després complementes fitxant, no a la inversa. El problema és que ells ho han fet com a solució d'emergència.
Vostè també va ser responsable de les seccions, què hi proposa?
Han de tenir una estructura pròpia. Per exemple, el bàsquet ha de tenir un director general. Si ens creiem que el Barça és més que un club, tot són vasos comunicants i no pot ser que les seccions vagin per lliure o siguin el segon plat. És un altre exemple de com la gestió econòmica et condiciona la gestió esportiva de tots els àmbits. Una bona gestió dels comptes fa que tu puguis dedicar recursos a les seccions.
La no construcció del nou Palau Blaugrana és paradigmàtica.
És un exemple de deixadesa de gestió de la junta directiva actual. La remodelació fa anys que és aprovada dins de l'Espai Barça i amb el crèdit de Goldman Sachs i no l'hem vist per enlloc. Perquè les seccions tornin a guanyar i ser un exemple a Europa necessiten la nova infraestructura.
I al futbol femení, què cal canviar?
El primer és tornar a integrar-lo a l'estructura de futbol del club, ara mateix està a les seccions. És a dir, no comparteix estructura amb el masculí, ni pel que fa a entrenadors ni a formació. Quin sentit té si entrenen el mateix? És una falta de respecte que se l'hagi apartat perquè si alguna cosa es va demostrar és que tal com es va fer va donar uns èxits absoluts i rotunds. La gestió diu molt de la importància que li dona la junta de Laporta a l'esport femení. Diu molt poc, vaja.
Quin pes vol donar-li al catalanisme?
El que es mereix i que ha tingut tota la seva història. El Barça és la institució més important de Catalunya i sempre ha estat un espai de lliure expressió molt respectuós, però conscient dels seus orígens catalans i catalanistes. És una institució global, però això no vol dir que hagi de renunciar als seus orígens i a la seva història. És a dir, ha de ser un Barça des de dins cap al món.
De cara a la recollida de firmes, tem que els precandidats li treguin opcions?
Tots els precandidats ens restem vots, també a Joan Laporta. Al final, es tracta que tots sumem pel bé del club. Que proposem i expliquem les propostes perquè el soci acabi decidint. Tenim un model únic al món de propietat i és una de les grandeses del club. El soci acabarà decidint bé.
Una candidatura unitària amb Víctor Font és una opció?
A mi, en particular, no m'ha demanat mai cap transversalitat. Soc dels que li agrada demostrar en fets el que dic. I avui dia no sé de quina transversalitat està parlant, perquè sí, a través d'uns o altres t'arriben rumors, però les coses s'han d'afrontar en primera persona. Si vols parlar amb algú, li truques, t'asseus i parles. És molt senzill. Moltes vegades hi ha gent que ho fa més complicat del que sembla.
I amb Marc Ciria hi ha més afinitat?
He estat amb ell i s'han posat en comú certes inquietuds, però tampoc s'ha arribat a parlar formalment en cap moment.
I l'última, si Xavier Vilajoana és president...
El Barça tornarà a ser dels seus socis.