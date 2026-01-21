L'Ajuntament de Solsona publica la licitació d'unes obres de modernització de la xarxa d'aigua de 305.470 euros  

Aquesta setmana l'Ajuntament de Solsona ha publicat la licitació d'unes obres de modernització de la xarxa d'aigua pressupostades en 305.470 euros. Concretament, es tracta de treballs de sectorització a l'àmbit de la Cabana d'en Geli i control telemàtic en temps real de la demanda d'aigua, pressió i qualitat.
El projecte, redactat per l'enginyer municipal, té l'objectiu principal de garantir la qualitat de l'aigua subministrada a la població i reduir la incidència d'avaries mitjançant la renovació de trams de canonades antigues. Així mateix, incorpora sistemes de telegestió i telecontrol per optimitzar el funcionament de la xarxa, millorar-ne la sostenibilitat energètica i afavorir una gestió més eficient dels recursos hídrics i energètics.
La licitació de les obres es duu a terme per mitjà de dos lots: la sectorització de la xarxa a la Cabana d'en Geli, la partida de Sant Honorat i el polígon de la Vinya del Teuler, amb un import de 179.092 euros, d'una banda, i la realització d'un sistema de qualitat en línia, pressupostada en 126.379 euros, de l'altra. L'Ajuntament té una subvenció dels fons europeus Next Generation del 66 per cent del cost total (201.964 euros).
El termini proposat per a l'execució de les obres és de tres mesos per al primer lot i de dos per al segon, si bé es poden dur a terme simultàniament. Els treballs han d'haver-se completat abans del juny, segons estableixen les condicions de la subvenció.
Per al regidor de Serveis, Joan Parcerisa, aquest projecte respon a una de les prioritats del govern municipal: posar al dia progressivament una xarxa de 120 quilòmetres de canonades, complexa i antiga, per millorar-ne el rendiment tècnic, estalviar recursos, disminuir-ne les avaries i millorar la qualitat del subministrament.
La línia de la xarxa d'aigua que subministra a la Cabana d'en Geli, part del sector de la Creu de Sant Joan (Cissa), la Cabana del Silo i els polígons industrials presenta problemes greus de sobrepressió (amb pressions d'entre 85 i 95 metres de columna daigua), a causa de la seva gran extensió, la qual cosa provoca recurrència d'avaries i malbaratament d'aigua, segons indica el projecte de l'enginyer municipal.
Millorar l'eficiència i reduir fuites
La sectorització de la xarxa, amb un traçat de 350 metres de nova conducció, permetrà que la Cabana d'en Geli pugui tenir una capacitat de regulació pròpia, reduir les pressions a valors de 35-40 mca considerats més adequats per al servei domèstic–, millorar l'eficiència, reduir fuites i afavorir el manteniment de la infraestructura.
També es durà a terme una derivació a la xarxa del polígon de la Vinya del Teuler, que dona servei a un grup de naus industrials, la deixalleria actual i la futura i a alguns domicilis. Una actuació similar es farà a la partida de Sant Honorat per a finques rurals i granges.
Igualment, la telegestió i el telecontrol de tots aquests sectors afavoriran l'eficiència dels recursos hídrics i energètics. S'hi implementarà un sistema d'anàlisi de qualitat per al monitoratge en temps real de paràmetres com el pH, la terbolesa o el clor lliure, amb què les dades es recolliran i s'analitzaran automàticament i es facilitarà garantir la seguretat dels consumidors.
Les empreses que estiguin interessades a presentar-se al concurs d'aquestes obres poden presentar ofertes fins al 9 de febrer a les tres de la tarda. L'enllaç per accedir a la documentació és al perfil del contractant, aquí.