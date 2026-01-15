Solsona fa una enquesta de clima comercial amb la col·laboració de l’Escola Arrels

L’Ajuntament de Solsona, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, posa en marxa aquesta setmana una nova edició de l’enquesta de clima comercial. L’objectiu és actualitzar l’anàlisi de la situació del comerç local i disposar de dades per millorar les polítiques i els serveis municipals dirigits al sector.
El treball de camp es du a terme de manera presencial als 200 establiments comercials del municipi amb la col·laboració d’una quarantena d’alumnes de 1r i 2n del cicle formatiu d’activitats comercials de l’Escola Arrels. La participació de l’alumnat forma part del seu procés formatiu: els permet conèixer de primera mà el teixit comercial de la ciutat, practicar tècniques d’enquesta i aplicar operacions estadístiques i metodologies d’anàlisi d’opinió.
Sobre els serveis, accions, necessitats i previsions de futur
Analitzar el grau de coneixement i satisfacció dels serveis de l’Agència de Desenvolupament Local i identificar necessitats, mancances i possibles línies de millora en el suport municipal al comerç local són els objectius d’aquesta iniciativa. Les dades recollides seran utilitzades amb finalitats tècniques i de planificació, amb la garantia de confidencialitat de la informació en tot moment.
Com valoren econòmicament el 2025, els establiments, i les previsions que tenen per al 2026, quin grau de coneixement i satisfacció tenen dels serveis municipals plantejats específicament per al comerç i les campanyes de promoció que es duen a terme al llarg de l’any, i si tenen previst traspassar el negoci o jubilar-se en un període de cinc anys són algunes de les qüestions de l’enquesta.
Aquesta és la cinquena edició del sondeig de clima comercial de Solsona, tot i que no s’ha realitzat de manera anual i té finançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local. L’Ajuntament agraeix la col·laboració dels establiments i de l’Escola Arrels en una iniciativa que combina coneixement de la realitat socioeconòmica del municipi i formació pràctica de l’alumnat tot reforçant la cooperació entre administració local, el sector comercial i la comunitat educativa.