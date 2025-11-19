Impulsaran el català al comerç de Solsona amb un pla d’accions estratègiques i formació als establiments 

La directora del CNL de Lleida, Balbina Escolà, juntament amb la coordinadora de Foment de l’Ús del mateix CNL, Meritxell Mir, i el tècnic del Servei Comarcal de Català del Solsonès, Oriol Vaqué, han presentat el Pla Ofercat per promoure l’ús del català al comerç de Solsona, que impulsen conjuntament el Departament de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Solsona. L’acte de presentació ha tingut lloc el 18 de novembre a les 10h a l’Ajuntament de Solsona, en presència de l’alcaldessa, Judit Gisbert, i del regidor de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Parcs i Jardins, Ramon Montaner. També hi han assistit representants de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i del Gremi d’Hostaleria del Solsonès. En la seva intervenció, Balbina Escolà ha afirmat que: «l’ús del català als comerços de Solsona presenta uns nivells molt positius, però cal vetllar perquè no reculi».
El Pla comptarà amb la col·laboració dels agents econòmics locals i incidirà en l’ús del català en l’àmbit comercial amb accions formatives, informatives i de sensibilització. S’impulsaran accions específiques en àmbits com la restauració i l’equipament de la llar i es farà èmfasi en els establiments que presentin els dèficits lingüístics més significatius.
Entre les línies de treball d’aquest Pla destaquen els Comerços aprenents, un projecte formatiu que s’adreça específicament als comerços lingüísticament més deficitaris pel que fa a l’ús del català. Consisteix en una formació bàsica de llengua catalana de 15 sessions de durada, que s’imparteix al mateix comerç a càrrec d’un tècnic del Centre de Normalització Lingüística de Solsona. Aquesta acció formativa permetrà que el personal assistent pugui adreçar-se als clients en català en interaccions senzilles.
Els resultats de l’Estudi Ofercat
L’Estudi Ofercat presentat recull les observacions fetes en 151 establiments comercials del municipi de Solsona durant el darrer trimestre del 2024. Segons l’Estudi, el 73 % de les persones que atén el públic en els establiments observats inicia la conversa en català i fins a un 84,5 % continua parlant en català quan els clients se’ls dirigeixen en aquesta llengua. En canvi, un 14,2 % continua en castellà tot i que els clients hagin iniciat la conversa en català. En aquest aspecte, els sectors que presenten més deficiències són els de la restauració i l’equipament de la llar.
L’Estudi també recull dades sobre la llengua escrita a través de l’observació de la retolació de cada establiment comercial. S’obtenen dades de la retolació identificativa, que indica el nom de l’establiment i l’activitat principal; la retolació informativa, que recull els cartells de l’aparador; i la retolació horària.
Així, al municipi de Solsona, un 75 % dels establiments té la retolació identificativa en català i un 95,9 % hi té la retolació informativa. En aquest context, pel que fa al compliment de la Llei de política lingüística, el 94,3 % s’hi adequa pel que fa a la retolació identificativa i el 98,8 % respecte de la retolació horària.
Les actuacions del Pla Ofercat
Els resultats de l’Estudi Ofercat 2024 s’han concretat en un Pla d’accions estratègiques impulsat pel Servei Comarcal de Català del Solsonès del Centre de Normalització Lingüística de Lleida amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, que té com a objectiu principal incrementar l'ús del català als comerços. El Pla Ofercat planteja un seguit d’actuacions per a promoure la sensibilització i l'ús actiu de la llengua, i per a facilitar el coneixement de la legislació lingüística als establiments comercials del municipi.
El Servei Comarcal de Català del Solsonès durà a terme una cinquantena de visites als establiments comercials del municipi durant els propers quatre anys, en què se’ls presentarà la carta de serveis específics per a l’àmbit comercial i s’informarà dels drets i els deures lingüístics. Entre aquests serveis, destaquem el Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) i el programa de formació de Comerços aprenents, en una vintena i una desena d’establiments respectivament, com també una campanya de sensibilització lingüística als mercats.
L’índex Ofercat
L’Estudi Ofercat permet estudiar l’evolució de l’ús del català al comerç amb l’índex Ofercat, un indicador lingüístic sintètic que mesura l’oferta de llengua catalana de 0 a 100. A Solsona, l’índex Ofercat ha obtingut una puntuació de 82 punts en la retolació identificativa, 77 punts en la llengua de salutació i 86 en la disponibilitat lingüística en català.
Un projecte rigorós de llarga trajectòria
Els Plans Ofercat són una actuació impulsada pel Consorci per a la Normalització Lingüística amb els ajuntaments, per millorar la posició del català al sector comercial. Es basen en els Estudis Ofercat, impulsats pel Departament de Política Lingüística, que analitzen mitjançant tècniques d’observació l’oferta lingüística del comerç d’una ciutat, concretament la llengua escrita de la retolació de l’establiment comercial i la llengua d’atenció oral dels dependents.
El projecte Ofercat va arrencar l’any 2000, i inicialment va consistir en un conjunt d’estudis per observar de manera sistemàtica l’oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya. D’ençà de 2016, els estudis es van complementant amb els plans d’actuació, anomenats Plans Ofercat, que impulsen diverses accions de foment del català. Estudis i Plans es repeteixen de manera cíclica a les mateixes localitats cada 5 anys per adaptar-los als canvis socials, econòmics i comercials d’arreu del país.