El Consell Comarcal del Solsonès obre un procés de selecció per a una plaça d’informàtica per a joves en pràctiques

El Consell Comarcal del Solsonès obre una oferta laboral per incorporar una persona al lloc d’informàtic, mitjançant un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional. La convocatòria s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys que disposin de Formació Professional de grau superior d’Informàtica o titulació equivalent.
Persones destinatàries
Les persones aspirants han de complir els requisits següents:
a) Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiàries.
b) Estar inscrites a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i tenir capacitat per formalitzar un contracte formatiu per a la pràctica professional.
c) Acreditar una titulació de Formació Professional de grau superior o equivalent, amb una antiguitat màxima de tres anys des de la finalització dels estudis, i complir la resta de requisits de la modalitat contractual establerts a la normativa vigent.
Tots els requisits s’hauran d’acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.
Condicions del contracte
• Inici màxim de la contractació: 27 de febrer de 2026
• Durada: 12 mesos
• Jornada laboral: 100%
Aquesta actuació s’emmarca en la Resolució EMT/2815/2025, d’11 de juliol, corresponent a la Convocatòria 2025 de Contractes Formatius per a l’Obtenció de Pràctica Professional (SOC – Joves en Pràctiques), subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançada en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.