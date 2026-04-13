El Centre Cívic Selves i Carner acull les exposicions dels concursos de fotografia i dibuix de la Plaça Catalunya

El Centre Cívic Selves i Carner de Manresa acull des d'aquest dilluns una exposició amb una selecció de les millors imatges del concurs de fotografia organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes - Plaça Catalunya. La mostra es podrà visitar fins al 30 d'abril i recull 35 fotografies de 16 autors diferents sota el lema Manresa i el seu entorn natural.
Fotografies premiades i acte de lliurament
Entre les imatges exposades ja s'hi poden veure les obres guanyadores d'un certamen que atorga tres premis. L'acte de lliurament tindrà lloc el divendres 24 d'abril a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, coincidint amb una sessió de Fil de Contes. El concurs compta amb el suport de Foto Art Manresa, entitat que enguany celebra el seu 50è aniversari.
El dibuix infantil prendrà el relleu al maig
Un cop finalitzada l'exposició fotogràfica, el mateix espai acollirà, a partir del 18 de maig i fins al 12 de juny, una mostra amb una selecció de dibuixos del concurs infantil organitzat també per l'associació veïnal. El certamen està adreçat a alumnes de 5è i 6è de primària i gira entorn de la temàtica La meva escola.
La participació continua oberta fins al 30 d'abril i els treballs s'han de presentar en els fulls facilitats per les escoles o l'entitat organitzadora. Els premis es donaran a conèixer el 23 de maig al migdia.
Retrats de Benín es trasllada a les Escodines
Paral·lelament, l'exposició Retrats de Benín, del fotògraf Pep Moyano Llamas, es pot veure ara al Casal de les Escodines fins al 30 d'abril. La mostra, que ja s'havia exposat al Selves i Carner, presenta una selecció d'imatges captades durant un viatge a aquest país africà l'any 2023.
Les fotografies, en blanc i negre, retraten escenes quotidianes i rostres de persones amb l'objectiu de destacar-ne les mirades, evitant la distracció del color. Moyano, membre de Foto Art Manresa, ha estat reconegut amb diversos guardons al llarg de la seva trajectòria.