El Carnaval de Sant Llorenç de Morunys pren el relleu al de Solsona

Un cop acabat el de Solsona, els piteus programen la festa per aquest cap de setmana, que arrencarà dissabte a les 7 de la tarda amb una rua amenitzada per la xaranga Bufacanyes i el concurs de disfresses, amb sortida des de l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord. El concurs de disfresses premiarà la millor disfressa de grup i la individual o en parella tant en categoria d’adults com en infantil. Pel que fa als adults, també es premiarà la millor carrossa. Per a participar al concurs, cal apuntar-se prèviament a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord.\r\n\r\nDissabte a partir de 2/4 de 10, al pavelló, s’hi farà un sopar popular amb opció de menú infantil, vegetarià i normal amb preus entre els 12 i els 16 euros. En acabar el sopar, es farà l’entrega de premis del concurs de disfresses. I a partir de la mitjanit, concert amb el grup de versions Trencadisc i sessió amb el DJ DESTOR. Qui només vulgui anar al concert, sense sopar, pot comprar l’entrada a taquilla al preu de 5 euros.\r\n