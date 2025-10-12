Imatges: Una dotzena de vehicles històrics fan parada a Solsona

El Solsonès és una comarca ideal per a les rutes de vehicles, especialment els clàssics i històrics, que combinen de manera esplèndida amb les carreteres envoltades de paisatges, els monuments històrics i una oferta gastronòmica de qualitat. Per aquests motius, el Clàssic Motor Club del Bages, l’Associació d’Afeccionats als Cotxes i Motos d’Època, han escollit un any més la comarca del Solsonès per al seu esdeveniment més esperat de la temporada de tardor: el XXIV Ral·li de Tardor – Raid del Bolet. Aquesta edició, que s'ha celebrat els dies 11 i 12 d’octubre de 2025, ha congregat una dotzena de joies de les quatre rodes que s'han passejat per les idil·liques carreteres del Solsonès i el Bàges. El dissabte al matí, els cotxes han pujat al Solsona, des de Manresa, per dinar a la Cabana del Geli. A la tarda, la ruta els ha portat a Cardona, on han sopat i s'han allotjat, al Vilar de la Duquessa. El diumenge al matí han fet la segona part de la ruta, per cloure el cap de setmana amb un dinar al restaurant La Manufactura a Valls de Torruella.
El ral·li estava dissenyat exclusivament per a un màxim de 20 vehicles antics fabricats abans de l’any 1940, assegurant un viatge en el temps per les pintoresques carreteres de la Catalunya central.
Entre les marques històriques que es van poder veure, s'hi trobaven Rolls Royce, Delahaye, Fiat, Ford, Chevrolet, Lancia, Graham Paige o Rolland Pilarín.