Pinell de Solsonès reforma la Sala Polivalent de Sant Climenç per fer-la més útil

L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha modificat completament la disposició interna de la Sala Polivalent de Sant Climenç per ajustar aquest espai als usos que requereix el poble i els actes que s’hi celebren habitualment. El projecte es va marcar com a prioritat fer que la sala fos més pràctica i facilitar els desplaçaments, amb annexos sense obstacles i un increment notable de la lluminositat. Entre les actuacions, s’ha afegit una cuina nova equipada, incloent-hi una barra que comunica directament amb la sala principal. A banda, els lavabos han canviat d’emplaçament i ara ocupen l’àrea que abans servia de rentador i rebost.
Intervencions als espais i criteris ambientals
Durant les obres, s’ha procedit a l’enderroc de parets internes, s’han aixecat noves divisions i s’ha renovat la fusteria. Les xarxes de sanejament, electricitat, ventilació, aigua i protecció d’incendis han estat completament actualitzades. S’ha dotat la cuina i els banys dels elements essencials: neveres, rentavaixelles, armaris, taules en acer inoxidable i una campana extractora. El projecte ha optat per una intervenció limitada, amb mínim impacte i criteris de sostenibilitat per reduir la petjada ambiental de les tasques fetes.
Finançament i valoració municipal
El cost global d’aquesta reforma puja a 138.813,43 euros. La major part, 130.755,66 euros, arriba del Departament de la Presidència a través del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC); la resta, 8.057,77 euros, procedeix de recursos municipals. L’Ajuntament de Pinell de Solsonès expressa una valoració positiva d’aquesta reforma, que facilitarà una millor posada al dia i aprofitament d’aquest equipament públic.