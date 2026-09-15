Els recursos turístics del Bages reben la millor nota de la demarcació dels usuaris dels portals «online»

Els recursos turístics del Bages mantenen una elevada reputació entre els usuaris dels principals portals turístics online i situen la comarca al capdavant de la demarcació de Barcelona -sense incloure Barcelona ciutat-. Segons el Monitor de Reputació Turística Online 2026 Bages, elaborat pel Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Diputació de Barcelona, els recursos de la comarca obtenen una puntuació global de 9,06 sobre 10, la millor del període analitzat des de l'any 2020 i clarament per sobre de la mitjana de la Regió de Barcelona, que se situa en 8,36.
La valoració encara és més elevada en el cas dels atractius turístics, que arriben a una nota mitjana de 9,31 sobre 10. Aquesta és, segons l'estudi, la puntuació més alta de tota la demarcació de Barcelona i també la que concentra un volum més gran d'opinions. El resultat situa els recursos vinculats al territori bagenc entre els més ben valorats pels visitants a les plataformes digitals.
Montserrat torna a liderar les valoracions
Un any més, el Monestir de Montserrat apareix com el principal referent del rànquing d'atractius turístics millor valorats de la demarcació. El recurs obté una puntuació mitjana de 9,39 sobre 10 i també destaca pel volum de ressenyes acumulades.
De fet, el pes de Montserrat és especialment important en el conjunt de les opinions sobre els recursos turístics del Bages: gairebé sis de cada deu ressenyes, concretament el 58%, fan referència a aquest recurs. L'efecte Montserrat també té una incidència directa en la distribució territorial de les opinions, especialment en el cas de Monistrol de Montserrat.
Pel que fa a la resta d'atractius que apareixen entre els més ben valorats, l'estudi també situa en una posició destacada recursos vinculats a la Muntanya de Montserrat i el Castell de Cardona, entre altres espais del territori.
Els allotjaments del Bages obtenen un 8,58
La reputació online dels allotjaments bagencs també es manté en nivells elevats. En aquest cas, la puntuació mitjana és de 8,58 sobre 10, quatre centèsimes més que en l'edició anterior. El resultat s'obté després d'analitzar 25.760 opinions publicades pels usuaris.
Les ressenyes valoren especialment tres aspectes: el personal, la ubicació i la neteja, tots tres amb puntuacions superiors al 8,9. De fet, tots els ítems analitzats en relació amb els allotjaments obtenen una valoració superior a 8,5 sobre 10.
Aquestes dades situen l'oferta d'allotjament del Bages per sobre de la mitjana del conjunt de la demarcació de Barcelona, que en aquesta categoria obté una puntuació de 8,16.
Els restaurants mantenen l'estabilitat dels darrers anys
En el cas de la restauració, els establiments de la comarca obtenen una puntuació IRON de 7,91, a partir de l'anàlisi de 21.440 opinions. La nota representa un lleuger descens respecte de l'any anterior, quan havia estat de 7,94, però l'estudi considera que es manté en línia amb els nivells d'estabilitat registrats durant els darrers anys. Dins d'aquest àmbit, la selecció d'establiments més orientats al turisme i la gastronomia que formen part del Club gastronòmic assoleix una valoració mitjana de 8,38 sobre 10.
La dada també permet comparar la comarca amb el conjunt de la demarcació de Barcelona, on els restaurants obtenen una puntuació global de 7,95.
Monistrol concentra bona part de les opinions
La distribució de les opinions per municipis està fortament condicionada per la presència de Montserrat. Monistrol de Montserrat concentra sis de cada deu opinions sobre els recursos turístics del Bages i set de cada deu opinions relatives als atractius turístics, una concentració que l'estudi relaciona directament amb l'efecte Montserrat.
A banda de Monistrol, diversos municipis de la comarca obtenen puntuacions especialment elevades. Monistrol de Montserrat, Castellnou de Bages, Marganell i el Pont de Vilomara i Rocafort se situen per sobre del 8,9, en tots els casos amb més de 100 opinions analitzades.
Aquestes dades mostren que la bona reputació online no es limita als principals recursos turístics de la comarca, sinó que també es reflecteix en diferents municipis amb una oferta més diversa.
El Bages supera àmpliament la mitjana de la demarcació de Barcelona
El monitor del LABturisme recull des de l'any 2015 les dades de satisfacció dels usuaris sobre l'oferta d'allotjaments, restaurants i atractius turístics publicada als principals portals turístics online. Aquestes dades es sintetitzen a través de l'índex de reputació turística online, conegut com a IRON.
Per a l'edició del 2026 s'han analitzat més de 2,26 milions d'opinions publicades fins al maig de 2026 i més de 20.000 fitxes de recursos turístics. L'estudi constata la consolidació de les valoracions positives al conjunt del territori i aprofundeix especialment enguany en els recursos vinculats al turisme cultural i a la sostenibilitat.
La demarcació de Barcelona, que en aquest estudi correspon a la província de Barcelona sense la ciutat de Barcelona, obté una puntuació global de 8,36 sobre 10, una dada que torna a superar el rècord històric assolit l'any anterior.
Per categories, els allotjaments obtenen un 8,16, els atractius turístics arriben al 8,89 i els restaurants se situen en 7,95. En el cas dels atractius, la puntuació manté la tendència positiva dels darrers anys i és una centèsima superior a la de l'edició anterior i una dècima per sobre de la registrada el 2020.
Els atractius turístics superen el 9 en diverses categories
La valoració dels atractius turístics de la demarcació de Barcelona arriba enguany a un 8,89 de mitjana, una lleugera millora respecte de l'any anterior. Dins d'aquest apartat, però, hi ha diverses temàtiques que superen àmpliament el notable.
L'enogastronomia és la categoria més ben valorada, amb un 9,34, cinc centèsimes més que l'any anterior. La segueixen els equipaments culturals, amb un 9,11, i les activitats de natura, amb un 9,09. El turisme actiu també supera la barrera del 9, amb un 9,06.
Per sota se situen les atraccions, amb un 8,75; els recursos vinculats al turisme de negocis, també amb un 8,75; les platges, amb un 8,64, i el comerç, amb un 8,41. L'autocaravaning baixa lleugerament, de 8,24 a 8,21, mentre que l'oci nocturn es manté en 8,12.
Les opinions sobre recursos turístics culturals representen tres de cada deu ressenyes, un 31% del total. Les segueixen les atraccions, amb un 19%; la natura, amb un 15%; les platges, amb un 11%, i el comerç, també amb un 11%.
El patrimoni religiós és el recurs cultural més ben valorat
Una de les novetats de l'edició d'enguany és l'anàlisi més detallada dels recursos de temàtica cultural que acumulen un volum més elevat d'opinions. Les dades mostren que els recursos relacionats amb el patrimoni religiós són els més ben valorats, amb una puntuació de 9,29. Els segueixen els recursos vinculats als espectacles, amb un 9,06; l'arquitectura i els monuments, amb un 9,04, i els museus, amb un 9,01.
L'estudi també ha segmentat els recursos i equipaments que són visibles a les plataformes online acreditades pel programa Destinació Barcelona Sostenible. En aquest cas, els resultats també són positius tant pel que fa al volum d'opinions com al nivell de satisfacció expressat pels usuaris.
En conjunt, les dades del monitor consoliden el Bages com una de les destinacions amb millor reputació turística online de la demarcació de Barcelona sense comptar la capital, amb una valoració global de 9,06 i, especialment, amb uns atractius que arriben a 9,31 sobre 10. La presència de Montserrat explica una part important del volum d'opinions, però les bones puntuacions també s'estenen a altres municipis i recursos de la comarca.