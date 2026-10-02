Obert el termini per demanar assessoraments especialitzats per a empreses de Cardona i Solsona

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha obert la vuitena edició del servei d'assessoraments especialitzats, que vol millorar la competitivitat de les activitats econòmiques. Les empreses interessades poden presentar la sol·licitud fins al 9 d'octubre.
Vuit hores d'assessorament per negoci
El programa s'adreça exclusivament a empreses de Cardona i Solsona, tant persones físiques com jurídiques, i té dotze places. Cada negoci beneficiari rebrà vuit hores d'assessorament de professionals experts externs, en un dels deu àmbits disponibles: digitalització i màrqueting digital, gestió econòmica i financera, gestió del talent i del canvi, estratègia i model de negoci, vendes industrials B2B amb intel·ligència artificial, eficiència de processos, transició energètica, ciberseguretat, benestar i gestió emocional per a persones emprenedores, i millora de l'establiment comercial.
Un centenar d'empreses des del 2019
Des que es va posar en marxa, el 2019, el servei ha beneficiat 100 empreses. L'àmbit més sol·licitat ha estat el control econòmic i financer, amb el 35 % dels assessoraments, i en l'última edició va arribar al 50 %, seguit de la millora de processos, amb un 30 %.
En la selecció es tindrà en compte, entre altres criteris, haver fet formacions relacionades els darrers dos anys, pertànyer a una associació empresarial local, plantejar un projecte col·laboratiu amb una altra empresa o demanar el servei per primera vegada. El finança els ajuntaments de Cardona i Solsona, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Empresa i Treball, i el coordina el Punt Empresa de l'Agència.