El Bages acull la primera trobada de la Xarxa de les Rutes del Vi de Catalunya

El Bages ha acollit la primera trobada de la Xarxa de les Rutes del Vi de Catalunya, una jornada de treball que ha reunit representants de diferents destinacions enoturístiques catalanes. L'objectiu era posar en comú experiències i reptes i explorar noves vies de col·laboració per promoure l'enoturisme. La trobada s'ha fet al Celler Entrebosc.
Un espai estable de col·laboració
Durant la jornada, els participants han compartit projectes, iniciatives i bones pràctiques, i han reflexionat sobre els reptes i les oportunitats de l'enoturisme. Segons els organitzadors, la voluntat és que la Xarxa esdevingui un espai estable de coneixement i col·laboració que permeti impulsar accions conjuntes i donar més visibilitat als territoris vitivinícoles catalans.
L'oferta enoturística del Bages
La visita al Celler Entrebosc també ha servit perquè els assistents coneguin de prop alguns dels trets de l'oferta enoturística bagenca: el paisatge de vinya, la tradició vitivinícola, els cellers i el patrimoni. En aquest context, la Ruta del Vi DO Pla de Bages, un projecte compartit amb la DO Pla de Bages, treballa per donar a conèixer el territori a través de l'enoturisme.
Properes passes
La Xarxa de les Rutes del Vi de Catalunya es va presentar als mitjans el passat mes de juny, en dos actes a Barcelona i Madrid. Després d'aquesta primera trobada, la comissió executiva de la Xarxa es reunirà el 4 de novembre per continuar avançant en les línies de col·laboració entre les rutes.