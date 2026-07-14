L'enoturisme es consolida al Pla de Bages amb més visitants i un fort impacte en la venda de vi

L'enoturisme continua consolidant-se com un dels principals motors de promoció dels cellers de la DO Pla de Bages. Més enllà de donar a conèixer els vins i el paisatge vitivinícola de la comarca, les visites als cellers s'han convertit en un canal estratègic per fidelitzar els visitants i impulsar la venda directa de vi. Així ho constata l'informe Enodata 2026, elaborat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), que analitza els principals indicadors de l'activitat enoturística dels cellers catalans.
Un sector consolidat amb xifres per sobre de la mitjana catalana
Les dades situen la DO Pla de Bages com una de les denominacions amb un notable dinamisme enoturístic. El 43% dels cellers rep entre 1.000 i 5.000 visitants anuals, mentre que un 29% supera els 10.000 visitants cada any.
Aquestes xifres se situen clarament per sobre de la mitjana catalana. Al conjunt del país, només un 9% dels cellers supera els 10.000 visitants anuals, mentre que el 49% es mou en la franja d'entre 1.000 i 5.000 visites.
Els resultats evidencien el creixement sostingut de l'oferta enoturística del Bages i la seva capacitat per atraure un volum de públic cada vegada més important.
El públic català lidera les visites
L'estudi també defineix el perfil dels visitants dels cellers de la DO Pla de Bages. Catalunya és, amb diferència, el principal mercat emissor, ja que representa el 86% dels visitants. Pel que fa al tipus de públic, els grups d'amics són els més habituals per al 43% dels cellers, seguits de les parelles (29%) i de les famílies (14%).
La primavera concentra la meitat de l'activitat enoturística de la comarca, amb un 50% de les visites, seguida de la tardor, amb un 43%, mentre que l'estiu representa el 7% restant.
L'informe també destaca una tendència cap a una major planificació de les experiències. En el 57% dels cellers, més del 75% de les reserves es paguen abans de la visita, una dada que reflecteix la professionalització del sector i la consolidació de la reserva anticipada.
Les visites es tradueixen en compra de vi
L'experiència enoturística també té un retorn econòmic directe per als cellers. Segons l'informe, en el 43% dels establiments del Pla de Bages entre la meitat i tres quartes parts dels visitants compren vi un cop finalitzada la visita.
El 86% dels cellers situa el tiquet mitjà de compra entre els 20 i els 40 euros, mentre que el 57% assegura que cada visitant adquireix habitualment entre tres i sis ampolles.
Aquestes dades reforcen el paper de l'enoturisme no només com una eina de promoció dels vins de la denominació, sinó també com una via directa de comercialització que contribueix a incrementar la facturació dels productors.
Una destinació enoturística en creixement
Per a la Ruta del Vi DO Pla de Bages, els resultats de l'Enodata 2026 confirmen que l'enoturisme s'ha convertit en un element estratègic per al desenvolupament del territori. La combinació de visites guiades, tastos, propostes gastronòmiques i experiències vinculades al paisatge permet reforçar la relació entre els cellers i els consumidors i posicionar el Pla de Bages com una destinació enoturística cada vegada més consolidada.
El contacte directe amb els elaboradors, la descoberta de les varietats autòctones i l'oferta d'activitats singulars contribueixen, segons la DO Pla de Bages, a impulsar el consum de vins de proximitat i a reforçar la identitat vitivinícola de la comarca.