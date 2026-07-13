La DO Pla de Bages triomfa als Premis Vinari amb dos dels màxims guardons als escumosos

La Denominació d'Origen Pla de Bages ha estat una de les grans protagonistes de la primera resolució dels Premis Vinari dels Vins Catalans 2026 gràcies als reconeixements obtinguts per dos escumosos elaborats a la comarca. La Mandona, de Collbaix - Celler El Molí, ha guanyat el Vinari d'Or en la categoria d'escumosos rosats, mentre que El Fresc, del Celler Cooperatiu d'Artés, s'ha endut el Vinari Gran Or dels escumosos.
Dos guardons de referència per als escumosos del Bages
Els Premis Vinari dels Vins Catalans, organitzats anualment per Vadevi, han donat a conèixer els guardons corresponents als vins i escumosos joves de l'anyada 2026. Els reconeixements s'atorguen després d'un tast a cegues realitzat per professionals del sector i distingeixen els millors vins blancs, negres, rosats i escumosos de Catalunya.
En aquesta primera resolució, el Bages ha aconseguit els dos màxims reconeixements en les categories d'escumosos, consolidant el bon moment que viu el sector vitivinícola de la comarca.
La Mandona reivindica la varietat Mandó
El Vinari d'Or dels escumosos rosats ha estat per a La Mandona, elaborat per Collbaix - Celler El Molí amb la varietat autòctona mandó, una de les més representatives del patrimoni vitivinícola del Bages i recuperada durant els darrers anys després de desaparèixer pràcticament arran de la fil·loxera.
L'escumós s'elabora seguint el mètode ancestral, una de les tècniques més antigues de producció de vins amb bombolles, que consisteix a embotellar el vi abans que acabi la fermentació perquè el gas es generi de manera natural dins l'ampolla.
Amb una producció limitada d'unes 1.700 ampolles, La Mandona és una aposta per posar en valor les varietats històriques del territori i oferir un producte exclusiu amb una marcada identitat bagenca.
El Fresc aposta per una manera diferent de consumir escumosos
El màxim guardó de la categoria d'escumosos, el Vinari Gran Or, ha estat per a El Fresc, elaborat pel Celler Cooperatiu d'Artés sota la DO Cava. El projecte neix amb la voluntat d'acostar els escumosos a nous consumidors i nous moments de consum, amb una imatge desenfadada i una proposta que convida fins i tot a servir-lo amb gel, trencant amb alguns dels codis més tradicionals del sector.
Aquest reconeixement posa en relleu la capacitat d'innovació del Celler Cooperatiu d'Artés, una cooperativa centenària que ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum sense perdre el vincle amb el territori. Artés és, a més, l'únic municipi del Bages integrat dins la DO Cava.
Una DO que combina patrimoni i innovació
Els resultats dels Premis Vinari refermen la trajectòria de la DO Pla de Bages, que ha construït una identitat pròpia basada en la recuperació de varietats autòctones i en la innovació dels seus cellers.
D'una banda, La Mandona simbolitza la recuperació del patrimoni vitivinícola a través de la varietat mandó. De l'altra, El Fresc exemplifica la capacitat del sector per desenvolupar nous productes adaptats als gustos actuals sense renunciar a la qualitat.
Els guardons també reconeixen la feina dels viticultors i elaboradors de la comarca i consoliden el Bages com un dels territoris vitivinícoles més dinàmics i innovadors de Catalunya.