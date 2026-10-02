Quatre dels nou detinguts per grafits en trens van actuar a Sant Vicenç de Castellet

Els Mossos d'Esquadra han detingut nou homes d'entre 20 i 36 anys com a presumptes autors de delictes de danys per grafits en trens. Segons ha confirmat la policia, quatre dels arrestats ho són per accions comeses a Sant Vicenç de Castellet. La detenció es va fer el 29 de setembre.
Agents de l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic (ACAT) van resoldre 53 fets delictius contra vagons ferroviaris, amb uns danys valorats en més de 229.000 euros.
Una investigació oberta des del 2024
La investigació va començar el març del 2024 i s'emmarca en el dispositiu Mural, que analitza els fets delictius reiterats contra trens de diferents operadors catalans. Entre els afectats hi ha FGC, Rodalies de Catalunya (Renfe) i TMB.
Segons els Mossos, els autors accedien de manera il·lícita a les instal·lacions i feien pintades de grans dimensions sobre trens estacionats. A banda de Sant Vicenç de Castellet, van actuar a Sant Vicenç de Calders, Martorell, Sitges, Montcada i Reixac, Cornellà, Vilanova i la Geltrú, Ripoll, Garraf, Granollers i Badalona.
Cinc multireincidents
Dels nou detinguts, cinc són multireincidents en aquest tipus de delictes, i alguns també tenen antecedents per delictes contra el patrimoni. Els altres quatre no havien estat mai relacionats amb grafits. Tots van quedar en llibertat el mateix 29 de setembre, a l'espera que l'autoritat judicial els citi a declarar.
Trens fora de servei i més vigilància
La policia remarca que, més enllà del cost econòmic, les pintades obliguen a retirar temporalment els trens de la circulació per netejar-los i reparar-los. Això provoca retards als usuaris, un cost mediambiental i riscos per a la seguretat de les instal·lacions.
Els darrers mesos, els Mossos han reforçat la presència en diverses estacions de l'àrea metropolitana de Barcelona amb els dispositius Iris, que inclouen patrullatges específics, el suport de la Unitat de Drons per detectar punts vulnerables i la coordinació amb la seguretat de les operadores i les empreses de vigilància privada.