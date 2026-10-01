Les Caputxines i la Fàbrica Nova obren portes per les Jornades Europees del Patrimoni

El Convent de les Caputxines obrirà portes divendres 9 d'octubre i la Fàbrica Nova, dissabte 10, dins de les Jornades Europees del Patrimoni a Manresa. Les visites són gratuïtes, però cal reservar-hi lloc a partir del dilluns 5 d'octubre, a les 10 del matí, presencialment a l'Oficina de Turisme (plaça Major, 20) o al web de Manresa Turisme. El programa de les jornades inclou una quinzena d'activitats, totes gratuïtes.
El Convent de les Caputxines, divendres 9 d'octubre
Les visites ciutadanes al Convent de les Caputxines tornen divendres 9 d'octubre. L'Ajuntament de Manresa el va adquirir el passat mes de juny, i va ser fundat el 1638. A la visita es podrà veure el claustre, amb els capitells gòtics recuperats, els espais de treball i les habitacions.
Les visites es faran de les 11 del matí a la 1 de la tarda i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Aquestes portes obertes arriben després de l'èxit de les Visites a la Manresa Desconeguda, quan es van exhaurir totes les places per visitar el convent del carrer Talamanca.
La Fàbrica Nova, dissabte 10 d'octubre
Dissabte 10 d'octubre obrirà portes la Fàbrica Nova. Durant gairebé 70 anys, l'espai va ser el pal de paller de la indústria tèxtil manresana i, després de tres dècades d'oblit i projectes immobiliaris fallits, ara s'han completat les obres de rehabilitació de les cobertes i les façanes de la nau principal. Aquests treballs són la primera fase del projecte per convertir l'espai en un pol d'innovació, recerca, tecnologia i formació, en col·laboració amb la UPC.
Les visites es faran de 2/4 de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Hi ha prevista una nova jornada de portes obertes el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre, coincidint amb la Setmana del Turisme Industrial. Els horaris i les reserves d'aquestes visites es concretaran més endavant.
Com fer la reserva
La visita als dos espais és gratuïta, però cal reservar-hi lloc. Les reserves per al Convent de les Caputxines i la Fàbrica Nova s'obriran el dilluns 5 d'octubre a les 10 del matí, i es podran fer a l'Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 20) o al web de Manresa Turisme.
Taula rodona sobre Soler i Marc a la Seu
El programa de les jornades s'obrirà el dijous 8 d'octubre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Gòtica de la Seu, amb una taula rodona i la presentació de l'opuscle L'obra de l'arquitecte Soler i Marc a la Seu de Manresa. Hi intervindran Francesc Gasol, Ramon Prat, Francesc Rafat i Jaume Soldevila, i la moderarà el periodista Quim Roura.
Xemeneies, museus i portes obertes
El dissabte 10 d'octubre es farà un recorregut per les últimes xemeneies industrials que es conserven a Manresa. També hi haurà activitats als museus, com la visita guiada Els tresors barrocs, al Museu del Barroc, a les 11 del matí, o l'activitat d'experimentació Tècnica 3-6, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, on els infants podran interactuar amb materials i propostes per reflexionar sobre conceptes bàsics de física i tècnica.
El diumenge 11 d'octubre hi haurà portes obertes al carrer del Balç i al Museu del Barroc de Catalunya, on també es farà una activitat familiar per descobrir el museu. Al Museu de l'Aigua i el Tèxtil hi haurà l'espectacle Màgia Entre Fils, mentre que la basílica de la Seu farà una jornada de portes obertes al matí i a la tarda. També es farà un itinerari per les esglésies de la ciutat que van ser enderrocades durant la Guerra Civil.
El dilluns 12 s'ha previst una visita guiada per l'entorn de la Fàbrica dels Panyos i el riu Cardener per conèixer-ne la biodiversitat. Les jornades acabaran el dimarts 20 d'octubre amb una nova sessió de la iniciativa Una Manresa desconeguda de Cine. El programa complet es pot consultar en aquest enllaç.