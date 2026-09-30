Manresa obre les inscripcions per participar a la Cavalcada de Reis 2027

L'Ajuntament de Manresa ha obert les inscripcions per participar com a voluntari a la Cavalcada de Reis 2027. La convocatòria permet col·laborar en diferents àmbits de la desfilada, com ara les comparses, els elements de llum, el repartiment de caramels, l'acompanyament de les carrosses o fent de patge ajudant dels Reis d'Orient.
Inscripcions obertes a partir dels 12 anys
La crida s'adreça a totes les persones que tinguin ganes de formar part de la Cavalcada i contribuir a portar la il·lusió als infants de la ciutat. Per participar-hi cal tenir com a mínim 12 anys, una edat que es pot complir el mateix dia de la Cavalcada.
Les inscripcions s'han de formalitzar a títol individual, tant si la persona vol participar pel seu compte com si forma part d'un grup, entitat, club o associació. L'Ajuntament recomana fer la sol·licitud al més aviat possible per facilitar l'organització dels grups i dels diferents personatges.
Les sol·licituds rebudes fins al 15 d'octubre tindran caràcter prioritari.
Un taller de xanques i circ
La convocatòria es complementa enguany amb un taller de xanques i circ organitzat amb LaCrica, que es desenvolupa durant tot el curs. La formació està pensada per preparar participants per a diferents actes de ciutat, entre els quals hi ha la Cavalcada de Reis.
Les persones interessades a aprendre aquesta disciplina i participar en la desfilada reial portant xanques també es poden inscriure al taller específic de circ.