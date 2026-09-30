Manresa se suma als Sopars Estellés amb una vetllada popular a la plaça Clavé divendres

La Llibreria Poques Paraules i la discogràfica Propaganda pel Fet! presenten el Sopar Estellés a Manresa aquest divendres 2 d'octubre a la plaça Clavé, al Barri Antic. La vetllada començarà a les 5 de la tarda amb activitats per a la canalla, recitals de poemes de l'autor, música en directe amb Feliu Ventura i el Cor Incordis, i un sopar de germanor. La cita se suma als sopars estellesians que s'han fet durant el setembre a multitud de localitats dels Països Catalans per homenatjar el poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Tots els actes són gratuïts.
Un homenatge popular a Vicent Andrés Estellés
Després de la gran acollida del sopar popular que la Llibreria Poques Paraules va organitzar com a prèvia de Sant Jordi el passat mes d'abril, la llibreria i la discogràfica manresanes s'han conjurat per homenatjar el poeta valencià. L'acte afegirà la capital del Bages a la tradicional corrua d'esdeveniments sota la marca Sopar Estellés.
Amb la voluntat de recordar una de les figures clau de les lletres i la cultura dels Països Catalans i la seva inseparable condició popular, el Sopar Estellés de Manresa seguirà la fórmula que combina un bon àpat de germanor al carrer, on es menjarà i es beurà, amb la declamació col·lectiva de versos del poeta i el gaudi de la paraula musicada.
Un programa amb canalla, poesia, música i sopar
La vetllada començarà a les 5 de la tarda amb activitats per a la canalla, de la mà de l'Atelier. Després es recitaran versos d'Estellés, seguint la tradició que Òmnium Bages va engegar fa anys, i hi haurà un concert del xativí Feliu Ventura.
La trobada es tancarà amb un sopar popular que tindrà, de postres, l'actuació del Cor Incordis amb un repertori d'himnes antifeixistes. Els organitzadors ho resumeixen com a gastronomia, paraula i música a les places, "del poble pel poble, fent país i fent cultura".
Sopar popular: porta'l o reserva'l per 15 euros
Tots els actes són gratuïts. Per al sopar popular, es pot portar el sopar de casa o reservar-lo per 15 euros a la Llibreria Poques Paraules (carrer d'Urgell, 35), abans de dijous al vespre.
Organitzadors i col·laboradors
L'acte l'organitzen la Llibreria Poques Paraules i Propaganda pel Fet!. Hi col·laboren Òmnium Bages-Moianès, Urgell Comerç Centre i la Casa de la Música de Manresa.