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Kathy Sey porta al Kursaal el monòleg «Títuba. Bruixa, negra i ramera» aquest divendres

Cultura i Mitjans

El monòleg de Denise Duncan denuncia la persecució de dones negres a Europa i als Estats Units entre els segles XV i XVIII

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Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 16:26

La sala petita del Kursaal acollirà aquest divendres, 2 d'octubre, a les 8 del vespre, Títuba. Bruixa, negra i ramera, de Denise Duncan. El monòleg, interpretat per Kathy Sey, actriu reconeguda per la seva trajectòria a The Sey Sisters, denuncia la persecució viscuda per dones negres entre els segles XV i XVIII a Europa i als Estats Units. Queden molt poques entrades, que costen 15 euros i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet.

Títuba, la dona negra acusada de bruixeria a Salem

Basada en fets reals, la peça ens trasllada a l'època dels famosos judicis de Salem per recuperar la figura de Títuba, una dona negra esclavitzada, acusada de bruixeria i utilitzada com a boc expiatori per una societat patriarcal i racista. Tres-cents trenta anys després de ser condemnada per bruixeria a Salem, Títuba torna a la vida gràcies a la màgia del teatre. Bruixa, negra i oblidada per la història, Títuba no ha dit encara la seva darrera paraula.

Una dona que reclama un judici just

La Títuba repassa la seva història per intentar demostrar la seva innocència i, finalment, obtenir un judici just, i per advertir altres dones del perill constant que corren de ser condemnades. Perquè Títuba està farta, fins a límits inimaginables, de ser una més de les dones a les quals es penalitza sistemàticament.

Un monòleg punyent estrenat el 2022

Denise Duncan reconstrueix la història de Títuba amb un monòleg punyent que transcendeix l'escenari per interpel·lar directament l'imaginari col·lectiu. El muntatge es va estrenar el 2022 a la Sala Periferia Cimarrones de Barcelona.

Entrades: 15 euros, amb preus reduïts

Queden molt poques entrades per veure l'espectacle, que costen 15 euros. Hi ha un preu de 12 euros per a majors de 65 anys, de 10 euros amb el Carnet Galliner i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet.

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