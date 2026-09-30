«Balandrau» arriba al Bages i el Moianès com a pel·lícula d'octubre del Cicle Gaudí

El Cicle Gaudí programa aquest mes d'octubre Balandrau, una història de supervivència basada en fets reals que es podrà veure a vuit municipis del Bages i a dos del Moianès. En total, la pel·lícula es projectarà en 67 municipis de la demarcació de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Dirigida per Fernando Trullols i protagonitzada per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez, narra la tempesta que el 30 de desembre del 2000 va atrapar un grup d'excursionistes al Balandrau.
Una tempesta a la muntanya el desembre del 2000
La pel·lícula narra la història d'un grup d'amics que el 30 de desembre del 2000 es disposa a fer el cim del Balandrau. Durant l'ascensió, el bon temps canvia sobtadament i un fort vent, conegut com a torb, desencadena una de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus catalans. La muntanya es converteix en una trampa de fred, neu i vent que posa a prova els excursionistes i els equips de rescat.
Supervivència, amistat i homenatge als nou excursionistes
Basada en aquests fets, Balandrau és una història de supervivència, amistat i solidaritat que posa el focus en la fragilitat i la capacitat de resiliència davant l'imprevisible. Alhora, ret homenatge als nou excursionistes que van perdre la vida en aquella tragèdia i als equips tècnics i de voluntaris que van participar en les operacions de rescat.
Un debut en la direcció amb un repartiment de referència
La pel·lícula és el debut en la direcció de Fernando Trullols. Els papers principals els interpreten Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez.
Una seixantena de municipis, amb el suport de la Diputació
Balandrau es projectarà durant el mes d'octubre en 67 municipis de la demarcació de Barcelona, dins del Cicle Gaudí, el circuit estable impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Projeccions al Bages i el Moianès
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 18 d'octubre. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 18 d'octubre. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Diumenge 4 d'octubre. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l’Om – Auditori. Dijous 8 d'octubre. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 30 d'octubre. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 25 d'octubre. 17.30 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Divendres 30 d'octubre. 20.30 h
- Sant Fruitós del Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 25 d'octubre. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 18 d'octubre. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 18 d'octubre. 18 h