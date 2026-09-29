El Documental del Mes projecta «Les culpables» aquest dijous a l'Espai Plana de l'Om

El Documental del Mes, coordinat per MEES i Cineclub, tornarà aquest dijous, 1 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'Espai Plana de l'Om, amb la projecció de Les culpables, de Marta Duran Lozano. Es tracta d'un retrat coral sobre l'avortament adolescent que transita entre allò individual i compartit, entre el secret i la paraula.
Del silenci personal a un relat col·lectiu
Després d'anys de silenci sobre l'avortament que va viure d'adolescent, Marta Duran Lozano rep un centenar de testimonis anònims de dones que han viscut el mateix que ella. Amb aquest fil conductor i sis noies que posen veu i rostre a aquests relats silenciats, la directora obre un espai compartit en què el silenci esdevé col·lectiu.
La trajectòria de la directora
Marta Duran Lozano és directora i guionista. Llicenciada en Comunicació Audiovisual, també va cursar el Màster en Documental de Creació a la Universitat Pompeu Fabra. En el marc d'aquest màster va començar a desenvolupar Les culpables, la seva òpera prima.
La pel·lícula és una producció de Boogaloo Films i Guspira Films, i ha passat per l'Acció Viver de Dones Visuals, el DOK Co-Pro Market i el D'A Film Lab, entre d'altres espais. També ha rebut el Premi a Millor Projecte en Desenvolupament a l'Atlàntida Mallorca Talents Lab i un dels Premis Laya 2025, per la reflexió i defensa dels drets humans.