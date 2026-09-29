Sant Fruitós de Bages obre el cicle CineXic amb «El Grúfal i la filla del Grúfal»

Sant Fruitós de Bages donarà el tret de sortida a la nova temporada del cicle CineXic el diumenge 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Teatre Casal Cultural. La projecció serà d'El Grúfal i la filla del Grúfal, una proposta recomanada a partir de 3 anys. Les entrades es poden descarregar gratuïtament fins als deu anys i costen 3 euros a partir d'onze anys.
Dues aventures del Grúfal i la Grufaleta
La projecció consta de dues entranyables aventures protagonitzades pel Grúfal i la seva filla, la Grufaleta. Les històries estan basades en els populars contes de l'escriptora Julia Donaldson, una de les autores de literatura infantil contemporània més reconegudes.
Són unes històries que combinen humor, aventura i tendresa, i conviden els infants a reflexionar sobre aspectes com la valentia, la por, l'enginy i les relacions amb els altres.
Sessió al Teatre Casal Cultural i entrades
La sessió serà a les 6 de la tarda al Teatre Casal Cultural. Les entrades es poden descarregar gratuïtament fins als deu anys, i per 3 euros a partir d'onze anys, en aquest enllaç.
Què és el CineXic
El CineXic és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la col·laboració de les distribuïdores Rita&Luca i Pack Màgic.