El Geoparc de la Catalunya Central programa onze activitats per a l'últim trimestre de l'any

El Geoparc de la Catalunya Central ha programat onze activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre, pensades per apropar el patrimoni geològic i natural del territori a públics diversos. La programació inclou activitats familiars, itineraris, rutes guiades, tallers i propostes divulgatives, adreçades tant a la població local com a les persones que visiten el Geoparc. La primera activitat serà diumenge 4 d'octubre, amb un itinerari geològic al Torrent Salat d'Avinyó. La majoria de les propostes tindran com a punt de partida el centre de visitants, i la informació i les inscripcions es poden trobar al web del Geoparc.
Un programa per a totes les edats
El programa d'activitats del centre de visitants combina diferents maneres d'apropar-se al patrimoni del Geoparc i vol arribar a persones de totes les edats. Les propostes es fan amb la col·laboració de professionals i entitats, entre els quals hi ha geòlegs i divulgadors, empreses especialitzades en guiatge i el Parc de la Séquia.
La majoria d'activitats tindran com a punt de partida el centre de visitants, un equipament que vol consolidar-se com un espai de referència per conèixer què és el Geoparc i el patrimoni que conserva.
Eduard Mata, conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, ha destacat que "aquest programa d'activitats ens permet arribar a públics molt diversos i explicar, d'una manera propera i pràctica, què és el Geoparc i quin valor té el patrimoni que tenim al territori". Ha afegit que també contribueix a donar a conèixer el centre de visitants i la tasca que s'hi fa, "un equipament que ha d'esdevenir una referència per a tothom qui visita el Geoparc".
Octubre: itineraris, ocells, aigua i teixits
Les activitats començaran diumenge 4 d'octubre amb un itinerari geològic al Torrent Salat d'Avinyó, una sortida divulgativa per a públic familiar a càrrec del geòleg Isaac Camps. El 17 d'octubre hi haurà una activitat d'anellament científic d'ocells als aiguamolls de la Corbatera, conduïda per l'ornitòleg Marc Illa.
El 18 d'octubre, el Parc de la Séquia proposa l'activitat familiar Qui viu al riu? Analitzem l'aigua del Llobregat, adreçada a infants a partir de 8 anys. El mes es tancarà amb el taller tèxtil Teixim història i geologia!, el 24 d'octubre, una proposta per a tots els públics recomanada a partir de 8 anys.
Novembre: BTT, roques, orientació i el Montcau
El 8 de novembre hi haurà la ruta Entre el Llobregat i la Séquia: ruta guiada en BTT i geologia, a càrrec de Rutes Sílvia Rovira. El 15 de novembre, Isaac Camps conduirà l'activitat familiar Les roques. El cicle infinit que transforma la terra, recomanada per a infants a partir de 6 anys.
Els dies 21 i 22 de novembre, Marsi Guies de Muntanya proposa un circuit d'orientació obert a tots els públics. El mes acabarà, el 29 de novembre, amb la ruta El Montcau i la roca encavalcada, també a càrrec de Marsi Guies de Muntanya i adreçada a persones acostumades a caminar.
Desembre: sòls, Montserrat i pedres nadalenques
La programació es completarà al desembre amb tres activitats. El 13 de desembre, Eureka SGN conduirà el taller familiar Explorem els sòls, l'art de la natura, recomanat per a infants a partir de 6 anys. El 19 de desembre, Tot Turisme proposa Per Nadal, Montserrat cultural!, una visita guiada oberta a tots els públics.
Finalment, el 20 de desembre, el Parc de la Séquia tancarà el programa amb el taller familiar Pintem pedres nadalenques!, adreçat a infants a partir de 4 anys.
El centre de visitants, a l'antic CAT de Sallent
El centre d'interpretació del Geoparc de la Catalunya Central està situat a l'antic CAT de Sallent i va obrir les portes el 2022. Ofereix informació sobre el Geoparc a través de cinc panells lluminosos, un audiovisual i un espai interactiu, a més de fulletons dels recursos geoturístics del territori. Obre al públic tots els caps de setmana i festius, de 2/4 de 10 del matí a 2 de la tarda.
Un territori marcat per un antic mar interior
El patrimoni que es posa al descobert amb aquestes activitats és fruit d'una història geològica singular. Visitar el Geoparc de la Catalunya Central és trepitjar el terra d'un antic mar interior que va existir fa més de 40 milions d'anys i que va desaparèixer amb l'aixecament dels Pirineus. Aquest mar va deixar un ric patrimoni natural i geològic que ha contribuït a configurar la història, la gastronomia i el paisatge del territori.